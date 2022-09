Haine de gală

Firma suceveană Euroluc s-a mutat oficial în noua casă. Este vorba de un teren cu o suprafață de 6 hectare, pe care au fost construite hale pentru service, dar și o clădire de birouri, iar potrivit informațiilor oferite de Sergiu Lucan, administratorul SC Euroluc SRL, activitatea firmei se va extinde și vor fi construite și alte facilități, dar totul ”cu răbdare și cu ajutorul Domnului”. Inaugurarea de ieri a fost una cu totul specială, iar la slujba de sfințire a fost prezent un sobor de 9 preoți, în frunte cu ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Acesta i-a binecuvântat pe toți cei prezenți la eveniment, iar la final a avut cuvinte de încurajare pentru proprietarul Euroluc și angajații acestuia. Noul sediu al firmei are hală de service, parcare, iar în viitorul apropiat va avea spălătorie, magazie, stație ITP, dar și parcare pentru cei care tranzitează zona. Firma are ca domeniu principal de activitate transport internațional de containere maritime, dar de ceva vreme a început și lucrări pentru terasamente. Euroluc poate părea un nume ales de proprietar pentru a fi în concordanță cu numele său de familie. În realitate, totul a fost un joc al întâmplării, povestit chiar de Sergiu Lucan.

”Am ajuns patron de firmă din întâmplare. Lucram ca șofer de tir și aveam rate la bancă în jur de 350 de euro/lună, iar eu câștigam 300-350 de euro la o cursă pe ruta România-Germania. Căutând un loc de șofer, cineva mi-a propus să îmi vândă un camion cu tot cu firmă. În primă fază am fost reticent și am zis că nu îmi trebuie, dar după mi-am zis de ce să nu încerc. Norocul meu a fost acela că nu aveam familie și nu aveam de întreținut pe nimeni și tot ce am câștigat am reinvestit. Practic, în 2009, pe când aveam 22 de ani, am cumpărat un camion cu tot cu firmă și a fost o coincidență de nume, în sensul că fostul proprietar avea un băiat Lucian și eu mă numesc Lucan și de aici numele firmei. Între timp, am cumpărat un camion, încă unul și încă unul, iar la un moment dat am avut și peste 100 de camioane, iar acum avem în jur de 80 de camioane, aproape 100 de angajați. Efectuăm transporturi în țări din toată Europa, dar în principal din porturi cum ar fi Rotterdam, Hamburg, Antwerpen, dar de acolo pleacă mașinile peste tot, inclusiv în Spania, Portugalia, Suedia, Norvegia, Bulgaria sau România. Ca peste tot, mâna de lucru este o problemă, iar datele oficiale arată că în Europa e un deficit de 450.000 de șoferi, așa încât această problemă nu ne ocolește nici pe noi”, a arătat Sergiu Lucan.