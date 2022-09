Un nou an școlar

Din nou în bănci

114.000 de preşcolari şi elevi suceveni revin astăzi în bănci, după ce au avut parte de o vacanţă de aproape 3 luni de zile.

725 de instituţii de învăţământ își vor deschide porţile pentru elevi, fiecare marcând prin festivități speciale un nou început.

După doi ani de restricții, de data aceasta bucuria primei zile de școală va putea fi împărtășită din nou și de părinți și bunici, care au permisiunea de a asista la ceremoniile din prima zi.

„Părinții au acces în unitățile de învățământ la festivitățile care marchează începerea cursurilor noului an școlar! Am convingerea că toți directorii de unități de învățământ înțeleg importanța deschiderii către comunitate și a implicării familiei în educația copiilor și tinerilor, încă din prima zi de școală”, spune ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Suceava este unul din județele cu cea mai mare populație școlară din țară, repartizată astfel: în grădinițele din județ sunt înscriși 21.263 de preșcolari, în ciclul primar sunt 34.915 elevi, la gimnaziu – 28.830, la liceu – 22.005, la învățământul profesional figurează 4.233 de elevi și la postliceal – 2.761. În județ sunt 213 școli cu personalitate juridică și 512 structuri arondate acestora.

La nivel național sunt3.014.000 de antepreșcolari, preșcolari și elevi care vor păși din nou pragul școlilor.

Un an școlar care promite revenirea la normalitate, cu multe noutăți

Noul an școlar are o structură cu totul diferită față de cea din anii trecuți. De altfel, schimbările cu care vine noul an școlar nu sunt puține, nici pentru elevi, nici pentru profesori.

Anul școlar 2022 – 2023 nu va mai fi împărțit în două semestre, ci în cinci module, care vor alterna cu cinci vacanțe.

De asemenea, tezele semestriale nu mai sunt obligatorii, ci este la latitudinea profesorilor dacă elevii vor trece prin aceste evaluări.

De partea cealaltă, notele vor fi puse de profesor în funcție de numărul de ore alocat săptămânal disciplinei, respectând regula stipulată de metodologie, și anume cu cel puțin trei note peste numărul prevăzut/ săptămână pentru o materie. Anual, profesorii vor încheia câte o singură medie la fiecare disciplină.

De asemenea, o dată cu adoptarea noului regulament cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la începutul lunii iulie, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați.

Structura anului școlar

Anul școlar 2022-2023 are o durată de 36 de săptămâni, fiind cu câteva zile de cursuri mai lung decât cel care a trecut.

La nivelul județului Suceava, acesta este structurat astfel:

Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023; vacanță: în perioada 6 – 12 februarie 2023;

Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, până joi, 6 aprilie 2023; vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023; vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

De la calendarul menționat sunt și câteva excepții: pentru clasele a XII-a zi și a XIII-a, anul școlar se încheie la data de 2 iunie 2023, iar pentru clasa a VIII-a, anul școlar se încheie la data de 9 iunie 2023.

Examenele naționale rămân deocamdată neschimbate pentru anul școlar 2022-2023. Pentru evaluarea națională, elevii de clasa a VIII-a vor susține probe scrise la Limba română și la Matematică.

Noutăți sunt, însă, la admiterea la liceu, unde va conta doar media acestui examen, nu și media anilor din gimnaziu.

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie— 16 iunie 2023, și au o durată de 5 zile. Programul „Săptămâna verde” se organizează pentru prima dată în acest an școlar.