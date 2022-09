A venit în cele din urmă și momentul retragerii pentru Serena Williams. Autoarea morală a fost Ajla Tomljanovic, despre care aș spune că poate fi caracterizată printr-un singur cuvânt, reziliență, dacă el ar exista oficial în limba română cu sensul ăla din engleză (capacitatea de revenire). Dar ea e australiancă, așa că îl folosesc totuși. Deși are o constituție costelivă, aceasta ascunde fibra alergătorilor de fond din Africa neagră. Bănuiam că meciul Serenei va fi greu, mai greu decât cu Kontaveit, și așa a fost. Scopul principal al lui Tomljanovic consta în atragerea adversarei în set decisiv, acolo unde n-a mai fost nimic de făcut pentru Serena. După un moment de ezitare, văzând că învingătoarea i-a lăsat ei prim-planul, Serena a ieșit ea să salute publicul. N-a mai fost nimic fastuos, omagiul fusese prezentat la meciul precedent. Iese așadar din scenă corespondenta feminină a celor trei corifei Federer-Nadal-Djokovic, care n-a avut de-a lungul carierei o adversară pe măsură, ea luptându-se doar cu istoria și cu recordurile. Mulți nu au agreat-o tocmai din cauza asta, a modului în care a subjugat tenisul feminin vreme de aproape 20 de ani. Nici eu nu am fost un admirator al tenisului ei care frângea rachete, dar trebuie să recunosc că a marcat o epocă. So long, Serena (&Venus)!

În rest, ediția asta de US Open nu excelează deocamdată prin ceva deosebit, poate și pentru că jucătoarele noastre au fost eliminate devreme, la fel și celelalte cu nume românești. Ajungem în săptămâna a doua cu un singur meci care a avut toate ingredientele, cu două favorite luptând până dincolo de limita de 10 puncte a super-tie-break-ului. Kvitova a salvat minge de meci cu as în fața Muguruzei, apoi a găsit cumva calea să fie ea cea care trece mai departe. Un joc cu adevărat intens, cu nivel tehnic de vârf, nu degeaba cele două sunt câștigătoare de GS (la nivelul Simonei, nu al Serenei).

La băieți, abia în dimineața asta a început distracția, cu Kyrgios în fața lui Medvedev, liderul mondial. Din sferturi, meciurile tari se vor ține lanț.