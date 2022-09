Șir de nereguli

Doi bărbați din Vatra Dornei au ajuns sâmbătă seară în arestul Poliției pentru două fapte diferite, dar care au legătură între ele. Totul a plecat de la un incident relativ banal. În jurul orei 20.30, polițiștii au fost chemați să intervină la o tamponare. La fața locului, au constatat că două mașini parcate regulamentar au fost lovite de o autoutilitară. Unul din cei doi șoferi păgubiți a coborât din apartament și a început să discute cu șoferul care a provocat tamponarea, dar fără să ajungă la o înțelegere cu acesta, motiv pentru care s-au și lovit reciproc. Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că șoferul care a provocat tamponarea, Andrei Sârbu, un bărbat în vârstă de 37 de ani, mirosea puternic a alcool. Din acest motiv, au vrut să-l testeze, dar șoferul a refuzat să sufle în etilotest, iar mai apoi a refuzat să-i fie prelevate probe de sânge. Verificările în baza de date au adus o nouă surpriză: bărbatul nu avea permis de conducere. Andrei Sârbu a fost reținut 24 de ore și este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis, conducere sub influența băuturilor alcoolice și refuz recoltare probe biologice de sânge. Seara nu avea să se încheie însă aici. Trei ore mai târziu, polițiștii au fost chemați din nou. Autoutilitara aflată în proprietatea bărbatului reținut și care fusese implicată în tamponarea de la ora 20.30 era în flăcări. Nu a fost vorba de vreun scurtcircuit, ci de o acțiune intenționată. Din verificări, s-a stabilit că autovehiculul a fost stropit cu o substanță inflamabilă și apoi i s-a dat foc. Autorul este Andrei Bodea, un tânăr de 23 de ani, tot din Vatra Dornei. Acesta este prieten cu șoferul mașinii tamponate și după ce a auzit povestea a dorit să-l răzbune. Culmea e că pentru a ajunge la autoutilitară, tânărul de 23 de ani s-a urcat la volanul unei mașini, deși era băut și nu avea permis de conducere. A fost ”premiat” cu 24 de ore de arest și este cercetat pentru comiterea a patru infracțiuni: distrugere prin incendiere, conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și refuz recoltare probe biologice de sânge. Ultima infracțiune a venit după ce a refuzat să-i fie prelevate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Trebuie amintit că Andrei Sârbu este fratele lui Tiberiu Sârbu, cel care este în penitenciar, unde are de executat o pedeapsă de 6 ani, 10 luni și 20 de zile. Acesta a fost judecat și găsit vinovat pentru tentativă de omor, după ce l-a bătut crunt pe Marius Simion, zis ”Simi”, un personaj cunoscut, de asemenea, prin Vatra Dornei.