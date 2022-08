În perioada 27 iunie - 2 iulie 2022, trei profesori ai Școlii Gimnaziale Ipotești, prof. Cătălina Bejinariu, manager de proiect, Mihaela Airinei și Mihaela Mihoc, au participat sub egida proiectului Erasmus+„Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor”, la cursul School Innovation: A New Mindset for Teachers and Students, organizat de Europass Academy of Creativity în Barcelona, Spania.

În prima zi a mobilității, grupul a participat alături de alți profesori din Italia, Norvegia, Polonia și România la ceremonia de deschidere, după care au urmat câteva activități de icebreaking, și turul virtual al Barcelonei, pregătit de profesorul Antonia Jose Torralba,teacher trainer.

A doua zi a debutat cu noțiuni teoretice care au avut în prim plan învățarea centrată pe proiecte, educația informală și activități practice OUTDOOR. Partea teoretică a fost dublată de partea aplicativă, profesorii lăsându-se ghidați în parcul Güell de aplicația WIKILOC OUTDOOR. Ei au pus astfel în practică principiile teoretice învățate și au reconstituit în echipe trasee pentru biodiversitate. Atelierul de activități organizat în aer liber a surprins în mod plăcut fiecare echipaj.

Ziua 3 i-a surprins pe cursanți cu proiectarea unei activități PBL: Linking the classroom to the world. Au urmat apoi activități practice, de creativitate și design, provocarea jocului Lego și introducerea unui termen relativ nou: povestirea digitală. Termenul de „povestire digitală” descrie o serie de narațiuni digitale (povești bazate pe web, povești interactive, hipertexte și jocuri narative pe computer) și include imagini statice, imagini în mișcare, sunet și text, precum și caracteristici interactive.Poveștile digitale pot deveni o parte integrantă a oricărei lecții din multe domenii. Această metodă permite dezvoltarea imaginației, a creativității, a inovației, a competențelor digitale și a responsabilității față de propria creație.

În a patra zi a mobilității, echipa Erasmus a pus în practică învățarea bazată pe proiecte, teoria care susține practica. Pornind de la obiective bine conturate, fiecare profesor-cursant a planificat și conturat un proiect propriu fiecărei discipline predate pe care l-a prezentat audienței. Au urmat aprecieri pozitive din partea fiecărui cursant, vizavi de produsul colegului.

Ziua 5 a început cu planificarea și proiectarea unei machete-proiect pentru propria instituție școlară reprezentată, discuții despre competențele dobândite, evaluarea cursului și festivitatea de încheiere a mobilității.

Ziua 6 s-a încheiat cu activități culturale, vizitarea orașului Barcelona, a obiectivelor turistice ce poartă amprenta lui Gaudi.

Această mobilitate Erasmus K1+ a reprezentat o oportunitate pentru fiecare cadru didactic participant, o experiență deosebită care a contribuit la îmbunătățirea competențelor interculturale și de comunicare în limba engleză.