Portar sau gropar?

Adesea, atunci când vorbim despre minunile pe care le produc fotbaliştii noştri pe gazon, folosim sintagme care fac trimitere la râs, la umor, la haz. În principiu, şi ceea ce am văzut alaltăieri pe ecrane în transmisie directă de la treimeciuri, două de la noi şi unul din Italia, ne-a stârnit uimirea şi ne-a provocat hohote de râs cum doar la comediile clasice am mai avut parte. Apoi, după finalizarea momentelor respective, la o analizăpe cât posibil obiectivă, mi-am dat seama că pe fond era de fapt vorba despre veritabile drame, dacă nu tragedii de-a dreptul. Unul din "momente" a durat... cât un meci întreg! E vorba de cel dintre actuala campioana, CFR Cluj, şi FC Botoşani. La pretenţiile, fiţele şi gărgăunii din căpăţâna numitului Dan Petrescu (ăla care a tot urlat ani întregi că vrea VAR, ca să nu-l mai fure arbitrii, iar când s-a introdus, a început să urle că îl furăarbitrii de la VAR!), te aşteptai să facă scor cu o echipă care nici nu a prins play-off-ul. Însă FC Botoşani (despre care nu ştiu de câte ori am scris că e clar mai bună decât multe, şi oricum decât CFR Cluj!) i-a furnizat lui Petrescu scorul lui favorit, numai că... invers: 0-1! Iar ăştia de la Cluj se visează în Conference League! Eu chiar îmi doresc să ajungă, fiindcă ne-ar asigura 6 spectacole de stand-up comedy în iarbă, spre bucuria întregii Europe. Tot din ţară: am văzut la lucru un fotbalist român de, cică, 6 milioane de coco. Îl cheamă Darius Olaru, e angajat la FCSB, şi îl sfătuiesc să rămână acolo până la pensie. Oricum, să nu îndrăznească să se gândească la un contract pe afară, oriunde. Fiindcă numai românii nu-ţi iau pielea de pe tine când ratezi, ca un idiot, de la 10 metri, singur cu poarta perfect goală, pe care tu nu o nimereşti, deşi e lungă de 7,32 m şi înaltă de 2,44! Încă mai tare e unul Ionuţ Radu: născut talent, zice că-i portar dar pare mai degrabă gropar! De parcă nu i-ar fi ajuns că a lăsat-o pe Inter fără titlul de campioană, păşind la adversar în propriul careu, acum, după ce Inter s-a lepădat de el ca de Satana, gonindu-l la Cremonese, iată că şi aici groparul îşi continuă treaba: în minutul 90 + 5 al meciului cu Fiorentina, la scorul de 2-2, a prins o minge, apoi a intrat cu ea cu tot în poartă! Comedie sau tragedie? Portar sau gropar?