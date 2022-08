Atracție turistică

Montarea unei roţi panoramice pe platoul Cetății de Scaun Suceava rămâne valabilă ca idee de atracție turistică, chiar dacă bugetul alocat anul acesta a fost diminuat cu 3 milioane de lei, chiar în ultima ședință de Consiliu Local.

„Joi este o nouă licitație pentru roata panoramică. Am văzut foarte mulți experți, cu ghilimelele de rigoare, care își dau cu părerea în Consiliul Local. Noi am avut bugetul inițial de 6,2 milioane de lei pentru roata panoramică. Conform caietului de sarcini, în 10 luni trebuie să aducă roata panoramică cine câștigă licitația. Pentru că nu se construiește în România. A fost o licitație, s-a depus o ofertă și nu a fost conformă. A fost anulată. Este clar că nu mai putem cheltui toți banii în acest an, este un program cu finanțare multianuală. Și atunci banii pentru anul viitor i-am luat să îi cheltuim în acest an pentru că avem nevoie de ei. Am văzut foarte mulți specialiști din zona opoziției care își dau cu părerea ...dar nu mai comentez”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Edilul sucevean nu se arată optimist nici în privința adjudecării celei de-a doua licitații, mai ales că s-au cerut clarificări și se spune deja că valoarea licitată este prea mică, fiind indicatorii de acum un an de zile, în timp ce prețurile au crescut de atunci.

„Dacă nu se adjudecă, sigur că în acest an nu se mai pune problema să o achiziționăm. Dar nu renunț la idee. Nu este un moft de-al meu. Avem și acel lift înclinat, funicular, pe care vrem să-l punem pentru urcarea la Cetate - se leagă foarte bine cu roata panoramică. Sunt obiective de turism. Vrei să vină oamenii în Suceava și ce să le arăți?”, a spus Ion Lungu.

Costul roții panoramice este de aproape 1% din bugetul Sucevei pe 2022, fiind considerată o investiție care va atrage mulți turiști și va pune în valoare și obiectivele turistice deja existente – Cetatea și Muzeul Satului.