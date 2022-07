Îngrijirea pielii se schimbă de la sezon de sezon, iar pentru ca epiderma să se mențină sănătoasă, inclusiv pe timpul verii, trebuie îngrijită corespunzător. Folosirea produselor adecvate și cremele de fotoprotectie trebuie să facă parte din rutina zilnică a fiecarei persoane. Pentru beneficii extra, Dr. Laura Olariu, medic primar dermatovenerologie, vine în ajutorul pacienților cu un plan de bază solid, conturat și personalizat în funcție de fiecare caz în parte, pentru o examinare dermatologică atentă. Abordarea va fi asociată cu o serie de recomandări igienice, dermatologice sau proceduri cosmetice.

‘’În cadrul Policlinicii Regina Maria Suceava punem diagonostic și recomandăm tratament pentru sute de afecțiuni, inclusiv cancerele de piele, care apar de obicei pe zonele de piele expuse la razele ultraviolete atât naturale (lumina soarelui), cât și artificiale (emise de aparatele din saloanele de bronzat), precum și acolo unde pacienții au culoarea deschisă a pielii. Riscul de cancer de piele poate fi redus prin limitarea sau evitarea expunerii la razele ultraviolete. Dermatoscopia este considerată cea mai eficientă metoda de depistare precoce a cancerului de piele. Dacă o zonă de pe piele arată anormal, medicul dermatolog ți-ar putea recomanda o biopsie.’’, explică Dr. Laura Olariu, medic primar Dermatovenerologie REGINA MARIA Suceava.

Îngrijirea tenului în timpul verii

Când vine vorba despre îngrijirea pielii pe timpul verii nu trebuie scăpată din vedere protecția împotriva radiațiilor UV, obligatorie împotriva nocivității soarelui. Arsurile, pigmentările, iradierea, alergia se numără printre efectele imediate ale expunerii necontrotale la radiațiile UV, iar leziunile precanceroase, maligne ori îmbătrânirea cutanată sunt efectele tardive. Ridurile fine, petele maronii cauzate de expunerea la soare sau cicatricile post-acnee pot fi tratate cu ajutorul peelingului chimic, procedura medicală care urmăreste corectarea unor problemele de la nivelul pielii.

‘’Peelingul chimic este recomandat în cazul afecțiunilor dermatologice comune: tulburările de pigmentare (melasmă, pistrui, lentigine solare, hiperpigmentare post-inflamatorie), acneea (acnee comedoniană – puncte negre, puncte albe, acnee papulo-pustuloasă) și consecințele ei (pete hiperpigmentate post-acnee, cicatrici superficiale post-acnee), rejuvenare (fotoimbatrinire cutanată, riduri fine, etc), keratoze actinice și seboreice, pori dilatați, etc.)’’, explică Dr. Laura Olariu, medic primar dermatovenerologie.

În timpul unei astfel de procedurii se realizează o exfoliere ușoară, medie a pielii, tenul rămâne mult mai sensibil după, de aceea dermatologicii recomandă evitarea peelingurilor chimice pe timpul verii sau iarna, în perioadele cu ninsori, atunci când zăpada reflectă razele UV.

Investigații și tratamente dermatologice disponibile

De asemenea, pentru alte patologii, lampa profesională pentru UV-terapie este folosită în tratarea afecțiunilor dermatologice ale întregului corp, de la psoriazis, vitiligo, alopecie, efluvium telogen, acnee, eczemă, parapsoriazis, micozis fungoides, lichen plan, dermatită atopică și până la pitiriazis rozat Gilbert. Procedura se adresează mai multor tipuri de pacienţi, incluzând femeile însărcinate, mamele care alăptează și copiii. Consultaţia prealabilă realizată în cabinetul medicului va stabili diagnosticul, indicaţia de tratament sau dacă există leziuni cutanate sau terapii concomitente ce contraindică expunerea.

Pentru afecțiunile vasculare, Laser Nd:Yag este tratamentul eficient recomandat pentru leziunile vasculare, eliminarea petelor pigmentare de tip lentigine, pistrui, nevi Ota, nevi Ito, melanocitoză lumbosacrală, nevi Hori și petele Café-au-lait, îndepărtarea profesională a tatuajului, epilarea definitivă sau infecția fungică a unghiilor.

‘’Dacă vorbim despre tratamente, nu putem uita injectările cu toxină botulinică și acid hyaluronic, care sunt printre cele mai cunoscute metode de rejuvenare facială. Botoxul este folosit pentru ridurile de la nivelul frunții, periocular și în anumite situații la nivelul gâtului. Acidul hialuronic, datorită efectului de umplere pe care îl realizează, este adesea folosit pentru a îmbunătăți aspectul ridurilor, în special al celor care nu pot fi abordate cu toxină botulinică sau persistă în urma acesteia, cum sunt ridurile mai vechi și adânci sau al șanțurilor nazogeniene. De asemenea, se poate utiliza pentru a reda contur și volum buzelor, obrajilor sau pentru a obține o structură mai bine definită a feței, atunci când este injectat în puncte strategice de ancorare a țesuturilor. ’’, completează Dr. Laura Olariu, medic primar dermatovenerologie.

Rutina este esențială pentru un ten sănătos

Curățarea tenului face parte din rutina esențială de îngrijire vara, trebuie realizată de două ori pe zi, dimineața și seara, și are rolul de de a înlătura transpirația, particulele de praf, factorii poluanți, microorganismele, secreții proprii, precum și sebumul. Hidratarea este, de asemenea, un pas necesar pentru îngrijirea tenului, iar acidul hialuronic, ceramidele și vitamina C sunt ingrediente care conferă senzația de piele hrănită și luminoasă. Produsele pe bază de acid hialuronic trebuie alese cu atenție, deoarece molecula poate rămâne la suprafața pielii formând o peliculă. Hydrafacial sau Dermapen sunt proceduri cosmetice care facilitează penetrarea acidului în piele și trebuie alese cu ajutorul unui specialist. În plus, Dermapen sau tratamentul Microneedling este recomandat pentru toate tipurile de piele și poate fi folosit pe față, gât, decolteu, mâini, zona cu vergeturi, semne, chiar și acolo unde pielea este lipsită de tonus. Procedeul stimulează formarea de noi straturi de colagen și elastină.

Dr. Laura Olariu oferă consultații în Policlinica Regina Maria din Suceava, iar pentru sfaturi, recomandări sau efectuarea unei proceduri de natură dermato-cosmetică, vă puteți programa online sau prin call-center, la numerele de telefon 021 9268 sau 0330.803.802.