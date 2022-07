Știți bancul ăla cu bilele, una s-a stricat, alta s-a pierdut? Cam așa și la noi cu VAR-ul. Ori îl strică ăia de-l operează, ori se pierde semnalul. În țara cu internetul zvârlugă, în plin București, la ditamai Arena Națională, noi am avut probleme cu semnalul! Deja e prea mult pentru prima etapă, tot despre arbitrajul video se vorbește. Prea puțin despre centralul de la FCSB – U Cluj, care n-a văzut ce trebuia să vadă și singur, fără niciun alt ajutor în afară de propriii ochi. Nu mă refer aici la o intrare cu talpa, acolo trebuie apreciată și intensitatea, chiar și capacitatea de a exagera a ”victimei”, ci la un henț făcut la vedere, precum cel al lui Romario Pires. Acest jucător care alătură degeaba două nume de fotbaliști adevărați a vrut să facă pe șmecherul, simulând că prinde cu mâna o minge care pica aproape vertical. Cunoașteți gestul, se practică des pe maidan. Ziariștii l-au numit gest de neînțeles, dar asta este banala explicație. Brazilianul n-a apreciat bine traiectoria și n-a mai apucat să-și retragă mâna la timp, astfel că mingea i s-a prelins dinspre încheietură pe pumn. Limpede ca lumina zilei, de-aia am zis că a fost ”la vedere”, fiindcă simularea unui henț s-a transformat în henț. Dacă nici pe-ăsta nu-l vede centralul, atunci nu de VAR are nevoie, ci de dioptrii. Și, cum mâna era deasupra liniei careului, trebuia dictat penalty. Deci și pe mâna arbitrilor a pierdut FCSB două puncte, asta pe lângă prostia care pare că va dăinui la clubul ăsta (Cordea a fost cel mai bun, cum să-l scoți la pauză?!). Ca să fiu și eu mistic de circumstanță, li s-a întâmplat asta pentru că patronul cu spirit creștin s-a lăudat că... se bucură de necazul altuia, la eliminarea CFR-ului din preliminariile Ligii Campionilor! Cum a pus Ăl de Sus lucrurile la punct în chiar meciurile următoare? Păi CFR a salvat victoria cu Bălgrădean apărând un penalty la ultima fază, în timp ce VAR-ul nu are semnal într-o situație care îl obliga pe fluieraș să le pună celor de la FCSB mingea pe var, fără majuscule, la 0-0! După care a început delirul lui Becali. Și suntem abia la prima etapă...