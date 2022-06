A băut, nu glumă

Un șofer care a fost prins în timp ce conducea un autovehicul deși băuse zdravăn înainte de a pleca la drum a ajuns în arestul Poliției Suceava. Este vorba de un bărbat din Păltinoasa, în cazul căruia aparatul etilotest a arătat o valoare de 1,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, au fost analizate și probele de sânge, iar rezultatul acestora a fost de 3,38 g‰ alcool. Bărbatul este cercetat acum pentru comiterea infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”. Un alt șofer a fost prins în noaptea de marți spre miercuri după ce a plecat la drum sub influența băuturilor alcoolice. Patrula de poliție a oprit pentru control, pe un drum comunal din Dolheștii Mari, un autoturism marca Renault. Șoferul era un bărbat din Liteni, care le-a spus cu nonșalanță polițiștilor că nu are permis de conducere. Mai mult, persoana respectivă prezenta și halenă alcoolică, astfel încât s-a trecut la testarea cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea de probe biologice de sânge. Tot cu ocazia verificărilor s-a constatat că autoturismul nu este înmatriculat. Bărbatul este cercetat acum pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ,,punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”.