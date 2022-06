Rădăuți

Un incident petrecut ieri dimineață la Parcul Zoologic din Rădăuți a reușit să creeze o stare de neliniște în municipiu, în condițiile în care localnicii au primit pe telefoanele mobile, în jurul orei 09.00, un mesaj de alertă maximă prin sistemul RO-Alert, sistem care permite difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență. Mesajul difuzat prin RO-Alert avea următorul text: „A fost semnalată prezența necontrolată a doi LEI în municipiul Rădăuți, în proximitatea ZOO! Evitați zona și fiți prudenți! Păstrați distanța față de animale și nu încercați să vă fotografiați cu acestea sau să le hrăniți”. În aceste condiții rădăuțenii au tras o porție sănătoasă de spaimă, foarte mulți din localnici renunțând să iasă din apartamente sau încercând să evite zona Parcului ZOO, însă, din fericire, incidentul nu a avut nicio urmare negativă.

Filmul incidentului

Printre animalele găzduite de Parcul Zoologie din municipiul Rădăuți sunt și cinci lei, cu mențiunea că doi dintre ei au fost aduși recent de la un parc din Ucraina, după izbucnirea războiului din țara vecină. Leul Simba și leoaica Georgiana fac parte din grupul de „pensionari” de la ZOO Rădăuți, pentru că leoaica a văzut lumina zilei în urmă cu circa 14 ani chiar acolo, iar leul a fost adus la Rădăuți în anul 2013, când avea doar câteva săptămâni. Ieri dimineață, în timp ce lucrătorii parcului zoologic desfășurau activități de curățare și igienizare în pavilionul care găzduiește leii, Simba și Georgiana au forțat trapele de ieșire din cușcă și au reușit să iasă în incintă. Surpriza cea mai mare a avut-o muncitorul care lucra în apropiere și care s-a panicat în momentul când leii au trecut pe lângă el. Din fericire, cei doi lei fiind pensionari în parcul rădăuțean, sunt blânzi cu personalul de acolo, iar cu siguranță situația ar fi fost alta dată „evadații” ar fi fost leii aduși din Ucraina. Angelica Olinici, administratorul parcului, a arătat: „Acolo sunt două trape de comunicare, una de interior și una de exterior. De obicei când intrăm să facem curățenie asigurăm trapele, ca să nu iasă leii din interior. Vă dați seama că s-au trântit așa de mult în trape încât trapa de interior, care este din tablă, a cedat și a căzut. Muncitorul de acolo s-a trezit cu leii în spatele său, el făcea curățenie în prima boxă, și leii au ieșit pe alee. Vreau să vă spun că sunt foarte vechi toate trapele, parcul este din 1975”. La întrebarea de ce nu a luat măsuri pentru repararea acestor trape, administratorul Zoo Rădăuți a răspuns: „Nu depinde de mine, eu trebuie să fac doar referate pentru că suntem unitate subordonată primăriei. Pentru tot ce fac, fac referate, puteți să mergeți la primărie să verificați că am făcut deviz pentru repararea acestor cuști, pentru repararea unor garduri, referate făcute la început de an, pot confirma cu copiile acestor documente”.

Cât privește incidentul de ieri, Angelica Olenici a mai afirmat: „M-am speriat când am auzit că au ieșit leii. Însă când am auzit că au ieșit leii mei (n.a. leii pensionari de la Zoo Rădăuți), știind că sunt mai blânzi, am sperat că nu vor fi probleme, totuși am securizat toate porțile și am trimis oameni în spate, pe alei. E bine că până la urmă totul s-a încheiat fără probleme, că nu au ieșit din parc și îmi pare rău că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat”.

Dr. Constantin Lazăr: ”Leii nu au avut timp pentru mai multe năzdrăvănii prin incinta parcului zoologic”

Din fericire, la momentul incidentului în parc nu erau vizitatori, iar leii au fost liniștiți, nu avut nici un fel de reacție de agresiune până la sosirea imediată a medicului veterinar care i-a tranchilizat, după care au fost readuși în cuști. Medicul veterinar Constantin Lazăr a declarat: „Am tranchilizat animalele cu substanțe specifice anesteziei felinelor mari. Ulterior le-am făcut și antidotul, așa că își vor reveni mai rapid. Când au ieșit din cușcă au fost derutați, nefiind obișnuiți cu libertatea, au încercat să se așeze într-un loc sigur, ca să se adune și să-și elaboreze o strategie, însă operațiunea fiind foarte rapidă, leii nu au avut timp pentru mai multe năzdrăvănii prin incinta parcului zoologic. Dacă ar fi scăpat de aici, nu vrem să ne imaginăm două animale umblând prin mijlocul orașului de capul lor, atunci când sunt derutate pot avea reacții imprevizibile. Oricum, sunt animale sălbatice și trebuie să le tratăm cu respect și din punct de vedere tehnic, deontologic, profesional, pentru că trebuie să avem considerație față de aceste animale”.

Până la rezolvarea situației de ieri, în zona Parcului Zoologic au fost deplasate mai multe autospeciale ale Poliției, Jandarmeriei și Poliției Locale Rădăuți, cât și personal de la aceste instituții. Din fericire nu au existat victime, însă lucrătorii de poliție au demarat o serie de cercetări pentru stabilirea cu exactitate a modului cum s-a petrecut incidentul.