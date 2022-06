Caleidoscop gastrono-umoristic. Islamizare

Prin pădurea de cuvinte

Ziceri.Nu mai protestați! Cei mai mulți copii sunt crescuți azi de cupluri de același sex: mama și bunica.* Când dormi prost toată noaptea, este imposibil să te trezești deștept dimineața!* Cerere modernă în căsătorie : vrei să fii soția mea, până când alta/altul ne va despărți? *Acum câțiva ani, erai șmecher dacă aveai mașină, acum ești șmecher dacă găsești un loc de parcare.

Murphy.Se pare că Murphy era un optimist! Legea guvernării: Există o excepție pentru toate legile. Legea deplasării prioritare pentru parlamentari: Du-te acolo unde sunt banii! Legea ministerelor: În orice minister există un grupușor de oameni care muncesc, dar ei nu pot fi găsiți decât foarte greu. Legea privind ieșirile – intrările: Un ministru care iese din guvern intră în altceva (și mai profitabil). Axioma bunăstării: Imediat ce o idee politică vine în folosul societății, se schimbă guvernul. Legea lui Heller: Primul mit al managementului deștept este că acesta există. Legea lui Green a dezbaterii: Totul este posibil dacă nu știi despre ce vorbești. Legea ireversibilității speranțelor: Prognozele pozitive generează rezultate negative, prognozele negative generează rezultate negative. Legea lui Albrecht: Inovațiile sociale tind spre nivelul minim al toleranței bunăstării. Legea lui Jacob: A greși este omenesc, a da vina pe altcineva este și mai omenesc. Legea lui Finnigan: Cu cât viitorul e mai îndepărtat, cu atât el arată mai bine. Axioma salariului: Creșterea salariului este îndeajuns de mare pentru a-ți putea plăti taxele și îndeajuns de mică pentru a nu avea niciun efect asupra sumei pe care o aduci acasă. Conceptul lui Peter: Fiecare individ promovează ierarhic până la nivelul la care devine incapabil. Consecința 1 a conceptului lui Peter: Cu timpul toate posturile sunt ocupate de persoane incapabile. Consecința 2 a conceptului lui Peter: Munca este făcută de acei indivizi care nu au ajuns încă la nivelul incapacității lor maxime. Legea promovării: Șansele de promovare pe cale ierarhică sunt invers proporționale cu inteligența. Șarada esențială: Optimistul crede că trăim în cea mai bună lume posibilă, pesimistul se teme că acest lucru este adevărat.

Islamizare.”Dinamica ecologică conduce la un nou ecosistem și acesta impune o nouă ordine a lumii vii pe planeta Pământ. Noul ecosistem este rezultatul despăduririi masive, scăderii semnificative a resurselor de apă potabilă, poluării continue, reducerii semnificative a biodiversității, măririi găurii din stratul de ozon, creșterii temperaturii, topirii ghețarilor. Dar și creșterii densității populației și - mai nou - migrației masive. Migrația popoarelor spre Europa impune recunoașterea unei noi dinamici demografice, stabilită de diferența dintre natalitățile băștinașilor și cele ale imigranților. La 22 septembrie 2011, Papa Benedict, cu ocazia vizitei sale în Germania, vorbea despre ”moartea demografică a Europei” datorită scăderii natalității europenilor. El are dreptate: Pentru a perpetua o grupă etnică, nivelul ei de multiplicare trebuie să fie deasupra zonei limită de 2,1 pentru fiecare mamă. Ori, tradusă în realitate, femeia să nască 3 copii. În caz contrar, dispariția grupei etnice are loc peste 3 generații. Singura țară cu nivel de supraviețuire etnică este azi Irlanda, cu un indice de 2,13. Toate celelalte națiuni se află la ”nivel de eradicare”, adică : Franța 1,87; Anglia 1,92; Luxemburg 1,78; Norvegia 1,77; Danemarca 1,74; Finlanda 1.73; Suedia 1,67; Statele Baltice 1,66; Belgia 1,65; Liechtenstein 1,53; Monaco 1,50; Portugalia 1,50; Albania 1,47; Spania 1,47; Republica San Marino 1,46; Elveția 1,46; Cipru 1,45; Croația 1,43; Germania 1,42; Bulgaria 1,41; Austria 1,39; Serbia 1,39; Ungaria 1,39; Grecia 1,37; Armenia 1,36; Slovacia 1,36; Italia 1,32; Polonia 1,29; Slovenia 1,29; Moldova 1,28; România 1,27; Bosnia-Herțegovina 1,26; Cehia 1,25. Așadar, drumul spre ”califatul mondial” este asigurat, de fapt, de acest proces natural, lent, dar inexorabil al dinamicii demografice negative europene ( Prof. Askenasy, Israel). P.S. Cu orice risc de a fi judecat greșit, ca rasist… compar situația Europei - strict demografic vorbind - cu cea a României… Unde, un anumit grup etnic ”indian” ca obârșie… tinde să devină din minoritar, majoritar peste 2-3 generații… Bref: Trăiască ”democrația”... și ajutoarele de stat date puturoșilor!

Amuzante.Confesiune (și nădejde):– Soția mea este puterea mea. Restul femeilor sunt slăbiciunea mea. Previziune.– Cum îți dai seama că un bărbat se gândește, preventiv, la viitor?– În loc de 2 sticle de bere, el cumpără o ladă. Migrene (premature). Soțul se joacă cu fiica lui de 5 ani. După un timp, fetița se așază pe un scăunel și spune:– Gata, ajunge, pe mine mă doare capul! Soțul se uită mirat spre soție:– Pe voi, femeile, din copilărie vă învață cineva asta?!? Fizică. Legea termodinamicii: Când femeia fierbe, bărbatul se evaporă! Ofertă.” 300 de euro, sejur de 7 zile în Grecia. Aproape cât 6 porții de hamsii la noi, la Mamaia.” Love. Azi, iubi al meu mi-a dat o dovadă de iubire! Mi-a luat ciocolată și a mâncat-o el, doar să nu mă îngraș! Nu e drăguț? Abstract. – Bulă, poți să-mi spui ce înseamnă abstract?, întreabă profesorul.– Da, domnule profesor. Ceva ce… nu se poate atinge.– Bine, Bulă. Poți să-mi dai un exemplu?– Fierul de călcat, încălzit…Cireșe. La aprozar:– Puneți-mi de 10 lei cireșe, vă rog.– Ori luați una întreagă, ori deloc, că eu din ea nu tai! Imobiliare. Vecinul meu este un geniu. Și-a vândut apartamentul și, după 6-7 luni, s-a căsătorit cu femeia care l-a cumpărat. British. – Domnule, nu îmi place că te culci cu soția mea!– Eu nu mai înțeleg nimic, domnule! Ce fel de familie sunteți?! Unul zice că îi place mult, celălalt că nu-i place… Anunț. ” Primesc în gazdă un bărbat. Baie și bucătărie separat, dormitor comun”. Tandrețe. – Iubitule, este adevărat că insectele nu au creier?– Este adevărat, buburuza mea! Upss! Întrebare, doar pentru cei recăsătoriți: – Când faceți baie, unde vă ascundeți telefoanele?

Umor.Blestem asiatic: fie să trăiești în timpuri interesante! * Dacă are o singură idee, e foarte normal să fie fixă. * Un domn adevărat nu înjură nici când are dreptate. * Când nimeni nu știe nimic, toată lumea știe tot. * Sunt pesimist și deci nu mai vreau să am dreptate. * O prostie se poate ușor acoperi cu o prostie și mai mare * Mint, pentru că dacă spun adevărul adevărat nu mă crede nimeni...* Nu poate fi dus la bun sfârșit ceea ce nici nu ai început. * Dacă contul meu e gol și al tău la fel, înseamnă că este co – vid? * Dogma întunecă mintea...* Panem et circenses... Dar pâinea e tot mai mică și circul tot mai mare. * S-a rezolvat repede: nu se poate! * Majoritatea oamenilor are o părere proastă despre majoritatea oamenilor. (Dorel Schor)