Școala înseamnă, dincolo de orele petrecute în sălile de clasă, și educație non-formală. Multe dintre cunoștințele dobândite de-a lungul anilor de studiu, gimnazial sau liceal, pot fi completate sau chiar desăvârșite prin activități extracurriculare, categorie în care intră și proiectele Erasmus+. Ce înseamnă Erasmus+? Înseamnă perfecționarea abilităților sociale, îmbunătățirea competențelor lingvistice, înseamnă cunoștințe noi - tineri din diferite colțuri ale Europei, o diversitate care creează unitate.

La începutul lunii martie, am avut șansa de a participa la o mobilitate Erasmus+ în Spania, un schimb de experiență, unde am cunoscut liceeni din Italia, Turcia, Portugalia, Polonia și, evident, din țara gazdă. Am avut posibilitatea să aflu cum și ce se studiază în colegiile din aceste țări, să aflu aspecte inedite despre obiceiurile, tradițiile și stilul lor de viață. Un astfel de program nu numai că îți îmbogățește setul de experiențe, dar te ajută și în a-ți modela personalitatea. Caracterul educațional al activităților derulate în proiecte se contopește cu cel psihologic, iar momentele în care familia gazdă îți spune că te așteaptă oricând la ea, momentele în care autocarul nu mai e plin de elevi străini, momentele în care realizezi că ai întâlnit oameni pe care nu îi vei mai vedea vreodată... devin inimaginabil de apăsătoare. Prima mobilitate Erasmus+ la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, în acest an școlar, s-a desfășurat în Italia. Au urmat apoi Spania și Portugalia, iar la rând stau Turcia și Polonia. În toamna acestui an, partenerii din cele cinci țări vor fi oaspeții noștri, iar activitățile ce urmează a fi desfășurate au la bază munca asiduă a cadrelor didactice și a elevilor participanți la proiect.

Această muncă asiduă și implicarea totală a Colegiului Național „Mihai Eminescu” au fost recompensate de Ministerul Educației, pentru a treia oară, cu Certificatul de „Școală Europeană”, titlu primit de încă alte 8 unități de învățământ din județul Suceava: Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Tehnic ,,Petru Mușat” Suceava, Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Clara AVRAM