Vineri, 10 Iunie 2022 (12:58:30)

Suceveanul dat în urmărire generală de Poliția Română pentru că se sustrăgea executării unui mandat de executare a pedepsei a fost depistat de oamenii legii. Alin Teodor Sava a fost găsit în municipiul Suceava, iar polițiștii l-au trimis sub escortă la Penitenciarul Botoșani. Bărbatul în vârstă de 52 de ani a fost condamnat la o pedeapsă de un an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de ”ultraj”. Alin Teodor Sava a fost condamnat inițial la 1 an de închisoare cu suspendare, dar nu a respectat graficul de supraveghere, iar pedeapsa a fost transformată în una cu executare.Bărbatul a fost și arestat preventiv în acest caz, mai bine de două luni de zile. El a amenințat cu un cuțit în mână patru polițiști care au intervenit la un scandal, oprindu-i pe aceștia să intervină.Suceveanul a fost protagonistul unui scandal petrecut pe 28 februarie 2021, la Sf. Ilie, comuna Șcheia. Bărbatul în locuința căruia se manifesta violent Sava a cerut ajutor poliției. Trei polițiști și o polițistă au ajuns la fața locului, în dimineața zilei de 28 februarie, puțin după ora 5.00.

Din cercetări a rezultat că individul i-a amenințat pe cei patru polițiști cu un cuțit, ținându-i la distanță. Acesta a amenințat că îl ucide pe cel care se apropie.

După completarea probatoriului, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava l-a pus sub acuzare pe inculpat pentru comiterea a patru infracțiuni de ultraj. Inculpatul a fost arestat preventiv și trimis în judecată.

Cei patru polițiști sunt de la Secția Rurală Șcheia și făceau parte din echipajele suplimentare alocate pentru comuna Șcheia în acea perioadă, după protestele localnicilor exasperați de furturile comise de cei din comunitatea romă.

Individul a primit câte 6 luni de închisoare pentru fiecare faptă de ultraj, în urma contopirii pedeapsa rezultantă fiind de 1 an de închisoare.