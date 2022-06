A fost festival de glume pe interneți după altă înfrângere a naționalei în spațiul ex-iugoslav. Au dat-o mai mulți în același timp, apoi au dat-o alții ca și cum ar fi fost a lor, ceea ce arată că a fost o glumă bună: ce ghinion cu dezmembrarea Iugoslaviei, luăm 6 bătăi în loc de una (7, dacă am lua în calcul și Kosovo, a cărui independență noi nu am recunoscut-o, dar naționala de fotbal a fost admisă la competiții oficiale de FIFA și UEFA)! Se poate prelungi și la spațiul ex-sovietic, deși ăștia sunt mai mulți și se mai mulțumesc și cu egaluri. Care ar fi soluția? Păi să ne divizăm și noi, să doară mai puțin, ba chiar să facem mișto unii de alții! Deja văd sprâncene virtuale ridicate, asta nu mai e glumă, e blasfemie... Corect, nu e voie cu din astea, așa că înapoi la fotbal, adică la ceva foarte serios. E o meserie bănoasă, nu te joci cu așa ceva, suntem profesioniști. Asta nu ne-a împiedicat să luăm bătaie și în Bosnia (și Herțegovina, adică au jucat doi contra unu, asta a fost altă glumă intens circulată). Iar Iordănescu ăla mic e praf la comunicare. De fapt, în domeniul ăsta, cine nu e?! Poate ar trebui să spun că e la fel de praf ca tăică-său, numai că de ăla doar ne amuzam, că vorbea la victorii, în timp ce acum trebuie să fim aburiți cu niște ”părți bune” la înfrângeri. Că am avut altă atitudine, că ne-am creat ocazii, de-astea. De fapt, nu prea au existat părți bune. Atitudinea trebuie să existe mereu, nu să fie nevoie mereu de alta. Iar ocaziile trebuie să se mai și fructifice, altfel degeaba le ai. Pușcaș își justifica șutul ăla leșinat prin faptul că nu se aștepta să ajungă cineva atât de repede pe linia porții. Dar când ești talonat de un fundaș și driblezi portarul în lateral, fundașul ăla încotro se duce, nu să acopere poarta? Mă întreb și dacă s-a găsit cineva din staff-ul tehnic să-i spună lui Pușcaș că a ales greșit soluția de finalizare, pentru că atunci când scapi singur cu portarul, în special când nu ești vreun geniu tehnic, e recomandat să menții lucrurile simple, adică să dai dracului la poartă! Scuzați-mi franceza.