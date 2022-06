Gimnaziu și liceu

Concursul național de reviste școlare și jurnalistică și-a desemnat câștigătorii. Nouă publicații școlare (gimnaziu și liceu) din județul Suceava au fost laureate la nivel național. Este vorba de „Generații 41, 42” - Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, „Visul de luceferi” – Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, „Muguri”- Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, „Altfel”- Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, „Joc secund” - Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, „Adolescenții”- Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, „Deveniri” – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, „Link”- Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava,

„Lyceum”- Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc. Directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, ne-a spus: „În an omagial, ne bucurăm să anunțăm obținerea titlului de Laureat Național de către revista <Muguri>, în cadrul Concursului național de reviste școlare și jurnalistică. Revista colegiului se bucură de o tradiție incontestabilă, astfel, an de an, truditori ai scrisului și iubitori ai frumosului <consemnează> cele mai izbutite trăiri și evenimente din viața școlii. În acest sens, îi felicităm pe toți cei care au dus povestea mai departe, respectiv colectivul de redacție format din redactor-șef Cosmin Țugui, clasa a XII-a E, redactori: Matei Sfîrnaciuc, clasa a XI-a B, Adriana Susnovici, clasa a XI-a B, Maria Molea, clasa a X-a G, Ingrid Calancea, clasa a X-a A, Gabriela Lupancu, clasa a X-a A, Nicolae Onica, clasa a IX-a C, grafică - Paula Ungurean, clasa a XI-a C”. Profesorii coordonatori ai revistei „Muguri” sunt Halip Beatrice, Sehlanec Angela și Halip Iulian-Florin, dar și toți cei care au contribuit într-o formă sau alta la editarea revistei.

Inspectorul școlar prof. Tatiana Vîntur a precizat că doi elevi, reprezentanți ai colectivelor de redacție ale primelor șase reviste menționate mai sus, însoțiți de un cadru didactic, vor participa, în perioada 12 -17 iunie 2022, la Muncel, județul Iași, în tabăra națională de creație, în care se va desfășura Concursul național de reviste școlare – etapa națională, concurs susținut financiar de Ministerul Educației, domeniul activități extrașcolare.

„Revistele şcolare româneşti, scrise şi redactate de elevii din cursul gimnazial şi liceal, au luat naştere în Transilvania, ca un mijloc de conservare şi cultivare a limbii naţionale şi de alimentare a sentimentului patriotic. <Aurora> a fost prima revistă şcolară care a apărut la Blaj în 1834, ca publicaţie a Liceului din puternicul centru de cultură românească din Transilvania. La început, revistele au fost manuscrise şi şapirografiate. După 1860 au început să fie tipărite, iar după 1870 au pătruns şi în Principate prin cărturarii ardeleni veniţi de peste munţi. În 1905 au fost organizate de Spiru Haret şi introduse obligatoriu în şcoli. Au cunoscut o dezvoltare excepţională în perioada interbelică, ca apoi aproape 20 de ani, să fie interzise, fiind înlocuite cu gazetele de perete. Apariţia lor a fost reluată în 1966, în perioada de liberalizare, cunoscând o puternică efervescenţă între anii 1967- 1981, când marea lor difuzare (peste 700 de titluri tipărite în capitală şi în judeţe) a determinat Ministerul Învăţământului să organizeze concursul naţional al revistelor şcolare, urmat anual, de tabăra naţională de vară a redacţiilor laureate. După revoluţia din 1989 şi mai ales după 1993, această formă a creaţiei literare şcolare cunoaşte un puternic reviriment, fiind recunoscută ca experienţă românească unică în lume – în cei peste 150 de ani de existenţă şi de numeroase progrese ale tehnicilor de imprimare”, a explicat inspectorul școlar Tatiana Vîntur.