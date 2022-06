În Regiunea Nord-Est

Municipiul Suceava este campion la absorbția de fonduri europene în Regiunea de Nord-Est și se pregătește să obțină finanțări de 100 de milioane de euro prin Programul Operațional Regional (POR), atunci când va fi deblocat.

Portofoliul de proiecte al Primăriei Suceava a fost prezentat marți, de primarul Ion Lungu, la Agenția de Dezvoltare Nord-Est de la Piatra Neamț.

„Având în vedere faptul că municipiul Suceava are cea mai bună absorbție de fonduri europene din Regiunea de Nord-Est, am fost primii invitați la discuții. Am prezentat un portofoliu de 18 proiecte care însumează 100 de milioane de euro care vor fi finanțate pe POR:

- digitalizarea administrației publice prin îmbunătățirea serviciilor online;

- creșterea eficienței energetice la şcolile gimnaziale 5 și 6, precum și la Colegiul <Mihai Eminescu>;

- zona de agrement Parc Șipote;

- zona de agrement Pădure Zamca;

- sistem integrat de management al traficului – după ce vom implementa sensurile unice vom reabilita iar axul principal, au trecut 10 ani de la modernizare;

- sistem de transport public metropolitan (să facem ce am făcut și pentru transportul public local – autobază, sistem de e-ticketing, stații moderne);

- construire sală de sport și grădiniță cu program prelungit la Școala 1;

- construire sală de sport la școlile 4 și 8;

- reabilitarea și modernizarea infrastructurii la Colegiul Tehnic <Al. Ioan Cuza> și la Colegiul <Samuil Isopescu>, pentru învățământul dual;

- construirea unei grădinițe cu program prelungit în Obcini;

- extindere pe verticală și mansardarea clădirii Școlii Nr. 11 <Miron Costin>;

- reabilitarea și punerea în valoare a Curții Domnești;

- Aqua Park în cadrul complexului sportiv municipal (10,5 milioane euro);

- ruta ocolitoare nr. 2”, a precizat edilul Sucevei.

Ion Lungu a spus că, deocamdată, cele 18 proiecte sunt în faza de consultanță și de realizare a studiilor de fezabilitate.

„Vrem să facem și proiectele tehnice până la sfârșitul anului, să avem documentațiile pregătite, vrem să semnăm primii contractele de finanțare, dar până atunci mai sunt pași de făcut, la nivel național. Trebuie să fim realiști, anul acesta nu se poate atrage nici un leu pe POR. Dacă pe PNRR avem depuse proiecte de 45 de milioane de euro și vom depune în continuare, pe POR lucrurile sunt întârziate.

Am pierdut 2021, pierdem și 2022, în cel mai bun caz pornim din 2023, încât sigur lucrurile se întârzie, intrăm în prelungiri și va fi presiune mare pe autoritățile locale, deoarece în măsura în care nu te încadrezi în termen, riști ca o parte din proiect să fie neeligibil.

Asta este situația, nu este vina primăriei sau a primarului, noi prindem aceste proiecte în buget, dar din câte se vede nu se vor aproba anul acesta.

Avem proiecte consistente, lucrăm și la altele, așteptăm să vedem ce va fi”, a declarat șeful municipalității sucevene.

Suma prealocată Primăriei Suceava pe POR este de 55 de milioane de euro.