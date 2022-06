Măsuri

Patrulele mixte formate din jandarmi, poliști locali și polițiști de la Poliția Municipală își vor relua activitatea în zona magazinului „Albina” din cartierul George Enescu, din municipiul Suceava. Primarul Ion Lungu s-a autosesizat, după ce presa locală a semnalat în repetate rânduri că această zonă a devenit una nesigură din cauza unor găști de cartier care se manifestă zgomotos până târziu în noapte, și a promis măsuri de asigurare a liniștii și ordinii publice. Cea mai recentă ispravă a băieților de cartier a fost înregistrată în noaptea de 6 spre 7 iunie a.c., când aceștia au tăiat cablurile pentru televiziune și internet, din zona Pizzeriei Pepenero, blocul Curcubeul până la blocurile de lângă campusul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, afectând sute de locuințe, firme și instituții, conform site-ului de știri smartpress.

„Am vorbit despre boxa cu manele agățată în copac cu alt prilej. Am vorbit despre grătarul pe care îl puseseră la cale mai an, drept în mijlocul piațetei. Am vorbit despre răgetele pornite odată cu căderea nopții și continuate fără oprire până la răsăritul soarelui. Toate acestea au produs disconfort, au stricat buna dispoziție a riveranilor onești și somnul acestora. Dar ce s-a petrecut noaptea trecută intră în zona penalului, iar Poliția trebuie, o dată pentru totdeauna, să intervină și să spargă gașca paraziților de la Albina”, a scris, marți, jurnalistul Neculai Roșca, de la smartpress.

Acesta a amintit că doar în urmă cu două săptămâni a semnalat „noile distracții ale indivizilor care se adună seară de seară în piațeta din fața magazinului Albina, roind în jurul unei bombe cu păcănele”, anume atârnarea unor perechi de pantofi pe cablurile de telefonie sau de electricitate. Conform unor surse din presă, încălțările atârnate pe cabluri ar semnala că în zona respectivă se vând droguri, iar culoarea și forma pantofilor ar semnala tipul de droguri oferite spre vânzare. Alte surse afirmă că pantofii pe cabluri ar semnifica un moment important din viață, ca de exemplu absolvirea unei școli, comemorarea unei persoane care a murit într-o încăierare sau s-ar folosi pentru delimitarea zonelor de influență între găști.