Nici, nici, nici!

Nici dacă i-am angaja ca selecţioneri pe Pep, Ancelotti, Klopp şi Mourinho nu cred că echipa naţională a Namibiei, pardon: României, ar obţine rezultate mai breze decât cele de sub comanda băiatului ăstuia care, cât timp se exprimă în afaragramaticii limbii române ("repet cuvintele care le-am spus băieţilor...", că dacă zicea "pe care" cred că făcea gâlci!), e clar că are încă mult mai multe din tac'su decât abordarea ca un căcănar a partidelor. Fiindcă dacă ai nevoie ca aerul de victorie şi ragi încontinuu că vrei neapărat să o obţii, că asta e unica şansă de a câştiga grupa etc., nu poţi să intri pe teren într-o formulă cu 5 fundaşi, decât dacă eşti ori deranjat grav la neuron, ori eşti căcănar caăl' bătrân, care deşi avea la dispoziţie nişte genii ofensive (Hagi, Ilie Dumitrescu, Răducioiu) avea fixaţia cu frecatul mingii de-a latul şi înapoi de te băga în depresie. Noroc că ăia aveau instinct de fotbalişti adevăraţi şi nu prea băgau în seamă prostiile ăluia cu "firlandejii" (oare ăsta micu' cum le-o zice ălora care vin să-l bată poimâine!?), ceea ce nu mai e cazul cu ăia din Naţionalade azi, care par a nu avea decât câte un neuron la doi oameni... şi ăla setat doar pe executat orbeşte orice tâmpenii le-ar debita selecţionerul! Aşadar, din partea lu' neo-Mourinho ăsta de Dâmboviţa, nicio speranţă. Poate fotbaliștii? Mda, numai că vă rog să-mi spuneţi pe care din ăia folosiţi timp de două comedii îi consideraţi dv fotbalişti? Pe haidamacu' ăla chel şi împiedicat din inima apărării? Pe impiedicatu' din vârful atacului care nu poate trimite băşica în poartagoală? Pe "cel mai... pasator" din Bundesliga care s-a ales cu porecla asta lustruind bancacu dosul? Ştiţi vreunul, chiar din ăi' tineri, care să aibă alte caracteristici decât de leşinat, panaramă, loser ori comic al gazonului!? Hai, daţi-mi numele unui singur fotbalist din Naţională, şi de mâine pornesc campania de strâns fonduri ca să-i facem statuie, dacă Hagi chiar n-a meritat-o! Aveţi idee ce ar însemna performanţă pentru neisprăviţii ăştia (toţi, cu tot cu staff şi conducători de la FRF!)? Să "ciupească" 1 punct din cele două meciuri care urmează! Pariază cineva că nici de asta nu sunt în stare?