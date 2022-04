După deschiderea de succes din București ce a avut loc în luna decembrie 2021,unde conceptul creat de omul de afaceri sucevean Lucian Florea a început încă din prima zi cu vânzări fulminante și cozi interminabile, acum este rândul orașului Iași să se poată bucura de produsele de calitate pe care le oferă restaurantul de tip quick service și care este operat de Sc Albina Restaurante Srl.Deși compania a început activitatea cu câteva luni înaintea pandemiei, conform cifrelor publice de pe listafirme.ro , observăm creșteri fabuloase de la an la an, semn că acest concept s-a validat și este îmbrăţișat de consumatorii de burgeri,cartofi și alteastfel de produse de tip fast food.

Am încercat să aflăm mai multe detalii privind succesul pe care conceptul l-a avut în orașe precum Timișoara și București și l-am întrebat pe Lucian Florea care consideră că sunt atuurile prin care atrage atât de mulţi clienţi.

"Conceptul este creat de mine de la zero între anii 2018 și 2019, am avut ca sursa inspiraționalăfoarte multe concepte internaţionale, printam foi cu faţadele lor, le înșiram prin birou și mă plimbam printre ele să văd care îmi atrage atenţia, îmi luam bilet de avion și plecam să îl văd pe viu, stăteam zile întregi în astfel de concepte să văd cum își fac treaba adevăraţiiprofesioniști. Eu nu am reinventat roata, eu doar respect regulile industriei și momentan suntem singurul start up românesc care face acest lucru, lucrăm pe absolut toţi "pilonii" restaurantului cu cei mai mari furnizori din industria globală.îÎntr-adevăr, costul nu este unul mic, peste 300 de mii de euro net un restaurant, dar noi putem avea predictibilitate.

Friteozele noastre de la Henny Penny filtrează uleiul automat la fiecare 6 cicluri de prăjire, grătarul de la Taylor are platane hidraulice și programe automate, noi nu stăm să întoarcem carnea pe grill, în 45 de secunde platanul se ridică și ea este conformă. Noi nu prăjim chiflape grătar, noi o caramelizăm în toaster profesional Prince Castle. Sosurile din burger vin printr-un pistol care dozează de fiecare dată fix 10 ml, se numește portion control. Toate astea au efect asupra consumatorului final,iar el vede și simte consecvența și standardizarea."

Totuși am fost curioși să mai aflăm câte ceva de la Lucian,având în vedere că unele feedback-uri ar fi fost despre așa-zisa sursăde inspiraţie dintr-un brand internaţional și am citit și printre comentariile clienţilor din București acest lucru.

Râde ... "Da, la început eram puţin iritat când auzeam astfel de afirmaţii, însă acum mă amuz, este și normal ca cineva să te acuze atunci când faci ceva, este o invidie tipic românească de cele mai multe ori, ori ai copiat ori ai primit de la părinţi, rude etc. Eu cred că ceea ce ar trebui să se observe este faptul că momentan suntem singurii jucători din piaţăcare folosim uleiul de alune, un ulei cu punct de ardere la peste 220 de grade și cu multiple beneficii, extrem de scump la achiziţie. 99,99% din piaţă operează cu ulei de floarea soarelui și palmier și nu mai sunt acuzaţi că au copiat ceva, noi că am venit cu un element de identitate în acest sector suntem plagiatori. Unde mai pui că meniul nostru are aproximativ130 de repere unice faţă de până în 40 ale celor la care se face referire și care operează doar cu proteină de vită și,da, avem culoare roșie și pătrăţele, tipic fast food american,deoarece acestaeste profilul. Nu avem de ce să ne ferim, noi nu am reinventat roata, mă repet, noi jucăm pe regulile industriei, nu facem rabat la absolut nici un utilaj din restaurant și cumpărăm materie primă de la furnizori globali, inevitabil asta se simte și sunt convins că pe termen lung este cartea câștigătoare. Vă așteptăm joi,pe 28,la Iași, în Palas!Mulţumesc"

Nu ne rămâne decât să urmărim cu interes evoluţia brandului născut în Suceava și așa cum am menţionat și în articolele pe care le-am mai scris, le urăm succes și să ajungă la un număr de locaţii cel puţin cât al celorlalţi suceveni de care suntem mândri și care operează branduri ca Spartan și Mesopotamia.