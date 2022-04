Miercuri, 27 Aprilie 2022 (18:19:08)

Apar noi indicii despre tragedia de la Sucevița din noaptea de luni spre marți. Filmările de pe camerele de supraveghere, atât ale Primăriei Sucevița, cât și ale firmelor care funcționează în zonă arată fără tăgadă că a existat o urmărire între activistul Tiberiu Vatamaniuc, aflat la volanul unui Audi, și BMW-ul condus de Dionisie Rotar. De altfel, acul kilometrajului BMW-ului care a zburat în albia râului Sucevița s-a oprit la 205 km/h. Și pe imagini se poate observa că autovehiculele circulau cu viteză foarte mare. Dacă în cursul zilei de marți Tiberiu Vatamaniuc a spus că nu ar fi fost o urmărire, acum a revenit și a recunoscut că după ce ar fi fost lovit cu bâta a urcat la volanul propriului autoturism și a plecat după agresori. ”Nu știu cu ce viteză am circulat, că eram plin de sânge, îmi curgea și pe gură și pe nas. La un moment dat cred că le-am lovit și mașina cu partea din dreapta față, dar acolo unde s-a petrecut accidentul sigur nu am intrat în mașina lor. Vă dați seama că dacă i-aș fi lovit la acea viteză ajungeam și eu în vreun șanț și acuma nu mai aveați cu cine vorbi”, a arătat activistul de mediu. Acesta spune că motivul pentru care ar fi fost atacat și lovit chiar în propria curte are legătură cu dezvăluirile legate de mafia lemnului. Alte surse spun că, de fapt, unul din cei doi bărbați din BMW avea de primit o datorie mai veche pe care Tiberiu Vatamaniuc o avea față de el și acum și-a cerut banii înapoi. Un alt lucru cert este acela că ambii șoferi se aflau sub influența băuturilor alcoolice, fiind văzuți de mai mulți martori în timp ce serveau din licoarea lui Bachus. Activistul de mediu a și recunoscut că băuse în cursul zilei de luni. Probele de sânge care i-au fost recoltate au fost deja procesate de laboratorul Serviciului Județean de Medicină Legală Suceava și au indicat o valoare de 1,97 la mie în sânge, ceea ce înseamnă infracțiune și dosar penal. În cazul celuilalt șofer, Dionisie Rotar, aflat în stare gravă la spital, probele de sânge încă nu au fost prelucrate, dar în acest caz nu este nici o urgență, principala problemă fiind dacă acesta va supraviețui.

Urmărirea din noaptea de luni spre marți a avut consecințe extrem de grave. BMW-ul după care fugea Tiberiu Vatamaniuc a părăsit drumul național 17A la ieșirea din Sucevița spre Marginea în condiții care urmează a fi elucidate. Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc în jurul orei 1.00 noaptea. Dionisie Rotar, de 47 de ani, din Marginea, se afla la volanul unui BMW și circula dinspre Sucevița spre Marginea. În mașină, pe bancheta din dreapta, se mai afla un alt consătean, Adrian-Ilie Mihalescu, de 34 de ani. În apropierea unui pod care traversează râul Sucevița, într-o curbă la dreapta, șoferul a pierdut controlul asupra volanului. Mașina a intrat pe contrasens, a mers aproape 40 de metri pe spațiul verde, a scos din rădăcini un copac, iar apoi s-a răsturnat în albia râului Sucevița. Cei doi bărbați au rămas încarcerați și a fost nevoie de intervenția echipajelor specializate ale ISU Suceava pentru a fi scoși dintre fiarele contorsionate. Din păcate, pentru Adrian-Ilie Mihalescu nu s-a mai putut face nimic, iar medicii au declarat decesul. Șoferul, Dionisie Rotar, a fost transportat la Unitatea Primire Urgențe a Spitalului Județean Suceava, unde este internat și acum. Bărbatul se află pe Secția de Terapie Intensivă, e încă intubat, dar stabil și urmează să fie evaluat neurologic. A fost internat cu diagnosticul: ”accidentat în stare gravă, comatos, intubat, cu traumatism cranio-cerebral, fracturi costale multiple bilateral, contuzii pulmonare, traumatism abdominal, fracturi la nivelul coloanei”.