Un strop de fericire

Sute de familii cu probleme financiare au avut parte de un strop de bucurie după ce au primit pachete cu alimente din partea Asociației ”Bucovina Civică” în cadrul acțiunii ”Coșul de Paște”. Au fost vizate familii cu mulți copii, pensionari sau oameni cu probleme de sănătate. ”Un factor foarte important este că alimentele s-au scumpit și mulți dintre ei nu-și mai permit efectiv anumite produse. Un bun exemplu este uleiul care a depășit prețul de 10 lei. Cu sprijinul mai multor oameni cu inima mare care ne sunt alături mereu am reușit să facem în jur de 500 de pachete. În fiecare pachet am pus ulei, zahăr, făină, cozonac, suc, ciocolată, paste, orez, conservă de pește, lapte, faină de porumb etc. Am ajuns la Căminul de Bătrâni de la Solca, unde sunt 63 de vârstnici, și le-am oferit zeci de pachete de pampers. Și cele două case de tip familial din Solca, unde sunt 20 de copii, au fost vizitate de noi și le-am oferit alimente și dulciuri. Mănăstirea Buciumeni din Fălticeni de asemenea a primit alimente de la noi. Acolo sunt 30 de femei în vârstă care au nevoie de susținere. Peste 100 de familii de la Școala Speciala din Burdujeni au primit pachete de la noi”, a menționat Andrei Bacoș, unul dintre membrii fondatori ai Asociației ”Bucovina Civică”.

Un caz special este la Solca, unde familia Bosângeanu, formată din 6 membri, este într-o situație foarte grea. Tatăl are probleme cu vederea, mama este casnică și doi din cei patru copii prezintă forme de handicap vizibile. Doar tatăl primește o indemnizație de la stat, fiind asistentul personal al unui copil. ”Într-o cameră au 4 paturi și abia mai ai loc să treci pentru a ajunge la dulap. Cu greu au reușit să-și facă o baie, dar dorința noastră este să le fim alături mai mult și tot cu ajutorul oamenilor cu suflet mare să le putem face măcar încă o cameră. Trei copii merg la școală și au nevoie de rechizite și hăinuțe. Am mai fost la ei cu alimente și hăinuțe, dar trebuie să-i ajutăm mai mult de atât. Băiatul cel mare, cu handicap grav, mai merge prin sat și mai face treabă cât poate și el și aduce câțiva lei acasă. Povestea lor este una foarte tristă și prin cuvinte este greu de exprimat. Dorim să mulțumim celor care au fost alături de noi în această acțiune, inclusiv unele asociații care ni s-au alăturat. Mulțumim pentru sprijin lui Gheorghe Ignat, Gabriel Buliga, Lucian Varariu și Mihai Chira. Doresc să precizez faptul ca asociația noastră, înființată alături de Vasile Bolohan, nu are niciun angajat și toți banii donați sunt folosiți doar pentru a ajuta persoanele care au nevoie”, a mai spus Andrei Bacoș.

Persoanele care doresc să ofere un sprijin financiar o pot face în contul Asociației Bucovina Civică:

Cont Lei RO81BTRLRONCRT0624422701

Cont Euro- RO31BTRLEURCRT0624422701

Cod client(CIF) 6244227