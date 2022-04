Investiții

Primăria Liteni a intrat în linie dreaptă cu două proiecte europene în valoare de peste10 milioane de euro. Primarul orașului, Tomiță Onisii, a făcut referire în primul rând la proiectul cu finanțare europeană aprobat prin Programul Operațional Regional, axa 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prin care va fi construit un nou corp de școală, în care vor fi mutate atelierele de la școala profesională. Tomiță Onisii a precizat că în cadrul acestui proiect a semnat deja contractul de execuție a lucrărilor cu firma care a câștigat licitația. El a spus că va emite ordinul de începere a lucrărilor imediat după sărbătorile pascale.

Primarul din Liteni a spus că și în cadrul proiectului european finanțat prin Axa 13 din cadrul POR, „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, au fost scoase la licitație lucrările pentru asfaltarea a 8 kilometri de drumuri în localitățile Liteni, Roșcani și Corni. „Săptămâna aceasta am scos la licitație drumurile, pentru că în proiectul pe axa 13 sunt două categorii de investiții, construcții civile și drumuri. Trebuie spus că având în vedere că proiectul are o valoare mare, această licitație este monitorizată de Jurnalul European. Este un lucru foarte important că am dat drumul la această licitație, iar săptămâna viitoare, după Paște, vom scoate la licitație și lucrările pentru construcțiile civile”, a declarat Tomiță Onisii. El a spus că în cadrul proiectului pe axa 13 urmează să fie construită o casă de cultură nouă, va fi mansardat corpul B al școlii din Liteni și vor fi amenajate două spații verzi noi, unul în spatele actualei case de cultură și unul în satul Rotunda.

Pe de altă parte, Tomiță Onisii a spus că în momentul de față se lucrează la modernizarea unui drum de 1,5 kilometri în satul Rotunda, investiție realizată din fonduri proprii, dar și la noua sală de sport din Liteni, la rețelele de canalizare, iar la grădinița cu program prelungit din oraș urmează să fie făcută recepția.

„De asemenea, la noul centru medical din Liteni au venit constructorul și proiectantul și după Paște vor începe efectiv lucrările. Mai trebuie spus că am semnat contractul pentru proiectul european de achiziționare a tabletelor pentru elevi și după Paște acestea vor ajunge la școli, precum și contractul pentru proiectul pentru achiziționarea de materiale de igienă și de dezinfecție pentru școli”, a mai declarat primarul din Liteni, care a mai adăugat că tot după Paște vor începe lucrările de modernizare a sistemului de iluminat.