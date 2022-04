Performanță

Un elev de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc a obținut medalia de bronz la Olimpiada de Fizică, etapa națională, competiție care s-a desfășurat, în perioada 10-15 aprilie, la Bacău. Este vorba de elevul Robert Adrian Cîrstinariu, din clasa a IX-a, care a avut o prestaţie deosebită, clasându-se printre primii din ţară şi obţinând medalia de bronz acordată de Societatea Română de Fizică.

,,Un vis timid, pornit în gimnaziu (mențiune în clasa a VII-a; premiul al II-lea și calificare la etapa națională a olimpiadei de fizică în clasa a VIII-a), a devenit astăzi o realitate. Deși inițial mă simțeam dezorientat, am reușit să progresez, iar pasiunea a fost ghidul meu în acest parcurs. Olimpiada națională a însemnat mai mult decât o competiție. Pe de o parte, mi-a pus la încercare creativitatea în rezolvarea problemelor, iar pe de altă parte, am avut ocazia să întâlnesc elevi din toată țara cu aceeași pasiune și dăruire. Acest rezultat mi-a dat mai multă încredere în capacitățile mele și mă determină să continui acest drum. Mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine, în special domnului profesor Nicolae Debren, conducerii colegiului și familiei”, a afirmat Robert după aflarea rezultatului. Profesorul de fizică Nicolae Debren l-a felicitat pe elevul său pentru această performanță și a adăugat: „Destul de rar apar elevi cu o bună intuiție a fenomenelor fizice și care, în plus, să fie capabili să le abstractizeze, punându-le în ecuații matematice. Sunt convins că ambiția și echilibrul lui Robert vor determina o ascensiune frumoasă în lumea matematică, fenomenologică şi spirituală a fizicii”.