Să vezi şi să nu crezi!

După cum este firesc, gazetarii basarabeni, vorbitori și de rusă, au acces direct și la publicațiile Moscovei, și la edițiile mediei occidentale destinate Rusiei, astfel obținând un prețios plus de informare la zi. Dacă din presa aservită lui Putin se pot alege doar cu cioturi de adevăr rămase sub omăt după desțelenirile cenzurii, gazetele „imperialismului” vestic oferă aproape număr de număr dezvăluiri care zguduie din temelii eșafodajul minciunii privitoare la „operațiunea specială” din Ucraina și întreg sistemul dominator corupt al țarului Putin. Dar n-aș trece mai departe fără a merge ca de obicei la Dicționar, spre a se vedea limpede că, atunci când afurisește capitalismul și imperialismul, Putin se uită în oglindă. Iată definiția: imperialism – „politica unui stat și a conducătorilor lui menită să sporească controlul asupra unor entități străine cu scopul extinderii sau menținerii unor imperii, atât prin cuceriri teritoriale, cât și prin metode indirecte.” Adică exact ceea ce fac rușii de la Petru cel Mare încoace, și mai ales acum, prin invadarea și distrugerea Ucrainei! Presa română a comentat copios averile năucitoare ale acoliților lui Putin; basarabenii vin cu noutăți, completări și „aduceri la zi.” Săptămânalul „Gazeta de gardă” (nr. 12, 2022) publică o anchetă pe două pagini intitulată „Guvernanții ruși cu Rusia în suflet, dar cu averile în afara ei”: „Elita politică a Rusiei apropiată președintelui Vladimir Putin, deși în discursuri publice militează pentru valorile ruse, își păstrează averile în țări occidentale, iar copiii lor învață la universități prestigioase din lume sau dețin imobile în afara țării.” Putin susține că palatul de basm de pe litoralul Mării Negre (7000 m.p.!) pur și simplu nu-i al lui. Nu se știe al cui o fi, și nici de ce nu l-a locuit nimeni până acum. Boris Nemțov, unul dintre criticii acerbi ai lui Putin, a afirmat că, potrivit unor estimări minuțioase, țarul deține, în afara yachtului „Șeherazada”, zeci, sute și mii de mașini, elicoptere, avioane, ca să nu se mai vorbească și despre miliardele de dolari ascunse în conturile din străinătate (Nemțov avea să fie împușcat în 2015, pe un pod de lângă Kremlin.) Fiica lui Putin, Katerina, locuiește la Biaritz, într-o vilă estimată la 3,7 milioane de dolari. O a doua fiică, Maria, trăiește în Regatul Țărilor de Jos într-o vilă somptuoasă, iar mama celor două fete, divorțată de Putin, Liudmila, s-a mutat și ea la Biaritz. Prea puțin simpaticul ministru de externe al Rusiei, Lavrov, deține la Moscova imobile valorând peste 7 milioane de euro. Fiica lui, Polina, locuiește la Londra, într-o casă de 4,4 milioane dolari. Mama ei, Poliakova, după 20 de ani de concubinaj cu Lavrov, s-a ales cu un imobil estimat la 11 milioane de euro. Mai are apartamente la Soci și o casă de vacanță în regiunea Moscovei. Dmitri Peskov, de 12 ani secretarul de presă al „Țarului”, considerat de Casa Albă „un funcționar de top al propagandei lui Putin”, deține, pe numele soției Tatiana, un imperiu imobiliar de peste 10 milioane de dolari în centrul Moscovei, precum și alte apartamente în inima Capitalei valorând peste 6 milioane. Evident, nu se putea altfel, și un apartament de lux în SUA. Soția lui Peskov, care a obținut și cetățenie americană, este colecționară de mașini de lux, în vreme ce soțul i-a fost fotografiat purtând un ceas valorând 620 de mii de dolari. Pe numele lui sunt înscrise mai multe apartamente de lux. O altă fiică a lui, Elisaveta, locuiește în Franța. Șogunul Șoigu, confidentul lui Putin și partener de vânătoare și pescuit în Siberia, ascunde un conac în valoare de 18 milioane de dolari înregistrat pe numele fiicei sale în vârstă de 18 ani. Apartamentul consoartei lui Șoigu, Irina, este estimat și el la 2,6 milioane de euro. Nici șeful Statului Major, Gherasimov, nu se lasă mai prejos (apropo: pronunția corectă este Gheràsimov, nu Gherasìmov, cum îi spun televizioniștii noștri): are în posesie aproape un cartier întreg, valorând 1,7 milioane de euro, case de vacanță ș.a.m.d. Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de informații externe, ca profesionist al lucrului sub acoperire, procedează în consecință: folosește, dacă nu de jure, atunci de facto, bunurile miliardarului azer Nisanov, cu o avere de 2,7 miliarde dolari. Cu o agoniseală de 3,5 miliarde (de astă dată de ruble), s-a pricopsit și șeful Gărzii personale a lui Putin, Zolotov. Vladlena, soția primului ministru Mișustin, a fost încadrată de „Forbes” printre „cele mai bogate soții de «slujitori ai poporului». 10 milioane de dolari a costat vila de la Pesaro a doamnei Matienko, președinta Consiliului Federației, care a autorizat desfășurarea forțelor ruse în străinătate. Din lipsă de spațiu, opresc enumerarea aici. Nu înainte de a reaminti spusele lui Balzac: „Cu cât averea este obținută prin mijloace mai ilegale, cu atât oamenii țin mai mult la ea.”