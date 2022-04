Statuie, dar din ce material?

În lumea sportului au existat, mai sunt încă şi probabil că vor tot apărea cât va dăinui omenirea sportivi de excepţie, unii consideraţi fenomenali şi adesea chiar fiind astfel. Faţă de aceştia, pentru momentele de bucurie, de fericire, pe care ni le aduc, nu există practic o măsură a recunoştinţei cu care evident că le suntem datori. În vremurile de tristă amintire, până şi regimul comunist îşi onora eroii din sport, cu măsură însă, ca să nu se supere tovarăşii cei "grei" cărora poporul trebuia să le aducă ode (pentru ce?, încă nu s-a aflat!) de recunoştinţăpe toată durata prezenţei lor în funcţii importante în partid şi în stat. Sportivii erau însă şi ei băgaţi în seamă, de exemplu cei de la cluburile Armatei şi Miliţiei (Steaua şi Dinamo) primeau grade de ajungeau chiar şi generali (Ilie Năstase, Puiu Iordănescu, Cornel Oţelea etc.), fenomen aproape paranormal care, culmea!,s-a perpetuat până în zilele noastre, Elisabeta Lipăajungând în 2004 chestor, care este echivalent tot cu general. Fotbaliştii de la Steaua, când a câştigat Cupa Campionilor Europeni, au primit... aprobări să-şi cumpere maşini ARO! Alte performanţe erau răsplătite cu butelii de aragaz sau repartiţii de apartamente, ceea ce pentru cei mai tineri poate părea pură invenţie. Prin alte locuri de pe această planetă, în semn de omagiu, se botezau cu numele marilor sportivi străzi sau stadioane, adesea cât erau încă în viaţă, noi aşteptând de regulă caaceştia să dea colţu' pentru a-i cinsti în acest fel (Lia Manoliu, Nicolae Dobrin etc.). Când Gică Hagi a spus că el şi generaţia sa merită statui, mamăce ne-am mai inflamat! Dar am uitat că Dembrovschi avea statuie în Mexic, la Guadalajara, de la Mondialul din 1970! Ei bine, acum fanii Real-ului Madrid cer statuie pentru Benzema! La câte puncte le-a adus în acest sezon, nu cred că s-a inventat materialul din care să fie făcută. Aur, platină? Aiurea, nu acoperă valoarea prestaţiilor sale! Poate doar ceva adus de vreun meteorit din înaltul cerului, de unde pare să fi apărut şi Benzema însuşi!