Propuneri ale ASFOR

Stabilirea unui salariu minim brut de 3.000 lei, impozitat cu 21%, reducerea TVA-ului la lemn și produse din lemn la 5%, eliminarea accizelor pentru carburanții folosiți pentru producție, identificarea stocurilor de lemn pe picior rămase neexploatate și organizarea unei mari licitații de lemn în cel mai scurt timp se numără printre propunerile de măsuri în domeniul forestier, înaintate de ASFOR, pentru a fi analizate de Guvernul României.

Recent, premierul Nicolae Ciucă a lansat o serie de invitații la dialog către reprezentanții mediului economic, pentru a găsi cele mai bune căi de gestionare a situației dificile produse de conflictul din Ucraina. Fiecare sector a avut discuții cu ministerul propriu, măsurile fiind transmise premierului.

În acest context, o delegație a Asociației Forestierilor din România (ASFOR), condusă de președintele Ciprian Muscă, a participat la o întâlnire de lucru cu Tánzcos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, având pe agendă o serie de propuneri pentru buna funcționare și dezvoltare a sectorului forestier.

Măsurile vizate de ASFOR au scopul de a împiedica o escaladare a prețurilor la lemn în România, dar și reducerea activității și chiar închiderea unor capacități de producție. Lista de propuneri care va fi înaintată premierului a fost întocmită în urma consultării companiilor membre ASFOR.

De altfel, o parte dintre reprezentanții sectorului au și fost prezenți la întâlnirea cu ministrul Tánzcos Barna.

„Este vorba despre o solicitare pe care premierul a avansat-o către toate sectoarele industriei, iar noi am prezentat propuneri care să vină în ajutorul sectorului forestier și am făcut-o la ministerul de resort, adică Ministerul Mediului. Sectorul forestier este, alături de agricultură și zootehnie, parte a zonei rurale, reprezentând 30% din aceasta, prin urmare găsim normal să fie armonizate programele de dezvoltare rurală cu cele din agricultură și includerea sectorului nostru în programele Ministerului Agriculturii. Este una dintre propuneri, am avansat mai multe, toate importante pentru agenții economici din exploatarea, prelucrarea și industrializarea lemnului”, a declarat președintele ASFOR, Ciprian Muscă.

Măsurile propuse de ASFOR sunt:

- Identificarea stocurilor de lemn pe picior rămase neexploatate conform amenajamentelor silvice și organizarea unei mari licitații de lemn în cel mai scurt timp;

- Reducerea TVA-ului la lemn și produse din lemn la 5%. Măsura are un impact mai larg inclusiv în combaterea evaziunii fiscale în domeniul comercializării materialelor de construcție din lemn;

- Eliminarea accizelor pentru carburanții folosiți de către motounelte în procesul de doborâre/sortare și de utilaje în procesul de colectare/manipulare a lemnului în pădure și depozite;

- Armonizarea programelor de dezvoltare rurală cu cele din agricultură și includerea sectorului forestier în programele dezvoltate de Ministerul Agriculturii. Sectorul forestier este, alături de agricultură și zootehnie, parte a zonei rurale, reprezentând 30% din aceasta;

- Includerea angajaților din exploatarea și industrializarea lemnului în proiectul de lege pentru modificarea și completarea OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri fiscal bugetare, adică stabilirea unui salariu minim brut de 3.000 lei, impozitat cu 21%;

- Lansarea Programului Construcții din lemn (autoritățile publice și entitățile private vor fi stimulate pentru a realiza case din lemn și vor folosi minim 20% lemn în toate construcțiile realizate din fonduri publice);

- Stimularea reciclării lemnului prin programe dezvoltate de Administrația Fondului de Mediu.

Sectorul forestier contribuie cu 1,7 miliarde euro la bugetul de stat, asigură 128.000 de locuri de muncă în mod direct și 186.000 de locuri de muncă în sectoare conexe. Contribuția la PIB este de 8,6%, cifra de afaceri totală a operatorilor economici din economia forestieră depășește 6 miliarde euro, iar balanța export-import este pozitivă, cu 254 milioane euro.