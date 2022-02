Inițiativă

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a anunțat că social-democrații vin cu măsuri concrete pentru a reduce prețul benzinei, ajutându-i astfel pe români să treacă mai ușor peste criza scumpirilor. Gheorghe Șoldan a declarat că PSD a decis să reducă cu 50% acciza la carburanți, ceea ce însemnă reducerea imediată a prețului cu 1,2-1,5 lei/litrul de carburant la pompă.

„Venim cu măsuri concrete în coaliția de guvernare, iar ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, a început deja să lucreze la elaborarea actelor normative pentru implementarea măsurii. În plus, tot ca o măsură în sprijinul șoferilor și al firmelor de transport, am plafonat prețul RCA, iar în următoarele zile vom lua și alte măsuri menite să elimine unele restricții care blochează economia”, a spus Șoldan, care a adăugat că „acestea sunt soluții clare care vor veni în sprijinul fiecărui român. Criza prețurilor nu trebuie lăsată pe umerii românilor. Statul are obligația să ajute populația și să mai reducă din poverile fiscale”.

Deputatul PSD de Suceava consideră că prețul de 7 lei pentru un litru de benzină este prea mult, iar acest preț nu scumpește doar biletele de autobuz sau abonamentul lunar al navetiștilor. „Această creștere galopantă a prețurilor la motorină și benzină se vede deja în costul fiecărui produs la raft”, a arătat Gheorghe Șoldan. El a adăugat că antreprenorii români sunt sufocați de costurile legate de transport și energie. „După ce am plafonat și compensat prețul la gaz și energie electrică, PSD propune măsuri concrete pentru a scădea prețul benzinei cu 1,2-1,5 lei/litru. Iar în perioada următoare, liderii PSD vor avea discuții cu Comisia Europeană și marile companii distribuitoare de carburanți pentru ca prețurile la combustibil să fie reduse la un nivel suportabil pentru toți consumatorii”, a declarat Șoldan. El a dat asigurări că în comisiile de profil economic din Parlament va susține aceste măsuri și va solicita tuturor parlamentarilor, indiferent de culoarea politică, să le voteze în regim de urgență.