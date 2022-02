Umanitar, Fălticeni

Un copil în vârstă de 4 ani, din Fălticeni, diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică, deficit imun sever, are nevoie urgent de ajutor financiar pentru a continua tratamentul la o clinică din Italia. Părintele Alexandru Lungu, preot slujitor la Parohia Așezământul de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” Fălticeni, a lansat o campanie umanitară pentru ajutorarea lui Sebastian. Copilul bolnav poate să continue tratamentul în Italia, la Clinica Bambino Gesu Roma, doar cu ajutorul oamenilor de bine care vor să-l ajute financiar. „În urmă cu o lună de zile primeam o înștiințare despre un prunc, asemenea Dariei Maria, tot din Fălticeni, diagnosticat cu leucemie. Atunci era nevoie de donatori de sânge, astăzi are nevoie de toți donatorii posibili, cu inimă mare și dorința de a așeza speranță în sânul unei familii aflate la răspântie de drumuri”, spune părintele Alexandru Lungu. Costurile tratamentului și șederii în Italia depășesc posibilitățile financiare ale familiei. Pentru început, este nevoie de circa 50.000 de euro. „Sebastian are nevoie de toată mobilizarea posibilă, este nevoie de încă un miracol. Vă rog, nu fiți timizi în a face binele. Vă încurajez să donați și cu riscul de a părea că vă îndemn la un gest necreștinesc, fiți un exemplu și afișați gestul dumneavoastră de a dona, pentru a influența și pe ceilalți. Așa am procedat și în cazul Dariei și am reușit. Vă mulțumesc!”, transmite părintele Alexandru Lungu, care de atâtea ori s-a pus el însuși în slujba binelui și a dat un bun exemplu semenilor lui în a face bine, în a ajuta cât mai mulți copii bolnavi să se însănătoșească. Puteți dona în acest cont, unde titularul este tatăl lui Sebastian.Titular cont: Agape Gheorghe Ciprian: Euro: RO35BACX0000001553978002; Lei: RO89BACX0000001553978000.