Îngrijorător

Prețurile pe care sucevenii trebuie să le achite după ce alimentează la pompele de carburant cresc de parcă ar avea drojdie. Practic, asistăm la un adevărat galop spre pragul de 7 lei pentru un litru de benzină sau motorină. În cursul zilei de marți, un litru de benzină de 95 se vindea la Rompetrol cu prețul de 6,77 de lei, în timp ce la OMV tariful era de 6,81 de lei. Pentru produsele de top prețurile sunt și mai ridicate. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică 98 se vinde la Rompetrol cu prețul de 7,42 lei, în timp ce la OMV pentru benzina 100 plus se percepe un tarif de 7,46 de lei. Și la motorină s-au înregistrat creșteri tarifare. Rompetrol vinde litrul de 6,72 de lei, iar produsul de lux cu 7,21 de lei, în timp ce la OMV un șofer trebuie să scoată din buzunar 6,76 de lei, respectiv 7,25 de lei pentru produsul calitativ superior. Scumpirile sunt vizibile de la o zi la alta, prețurile fiind mai mari cu 10 până la 20 de bani, iar față de începutul acestui an este vorba de creșteri, în medie, cu 50-60 de bani per litru. Asta înseamnă că un plin de 40 de litri de benzină sau motorină costă cu aproximativ 25 de lei mai mult față de acum o lună. Aceste scumpiri se vor vedea direct în economie, prin creșterea prețurilor la produse, costul transportului fiind o componentă deloc de neglijat în stabilirea prețurilor de vânzare. Rămâne de văzut unde și când se va opri această creștere a prețului carburanților și care vor fi efectele reale în economie. Cert este că există toate premisele să asistăm la noi creșteri de prețuri, și asta cel mai probabil într-un timp destul de scurt.