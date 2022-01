De Bobotează

Străvechiul obicei al ridicării crucilor de gheață pentru marea sărbătoare a Bobotezei în comuna Bosanci, păstrat cu sfințenie de peste 120 de ani, este pus în acest an sub semnul incertitudinii. Temperaturile ridicate înregistrate în ultima perioadă au dus la topirea parțială a gheții pe lacul din localitate, de unde era extrasă și fasonată de către pompierii voluntari ai comunei. Nu este primul an în care se întâmplă acest lucru, la începutul anului trecut gheața fiind adusă tocmai de la Lacul Roșu, din județul Harghita, unde avea grosimi considerabile, putând fi prelucrată.

În cursul dimineții de marți, patru autocamionete din Bosanci au luat drumul stațiunii harghitene Lacul Roșu, după ce luni pompierii au constatat că gheața formată pe iazul Parțâc din Bosanci este prea subțire pentru a putea fi fasonată în forma crucii.Viorel Popovici, pompieri voluntar în cadrul Remizei de Pompieri a comunei Bosanci, ne-a spus: ”Am constatat că gheața din iazul nostru nu este tocmai cea din care am putea face cruci cu ușurință și am dat sfoară în mai multe zone, unde am putea găsi gheață groasă. A trebuit, la fel ca în unii ani din urmă, să trimitem mașinile la Lacul Roșu, unde temperaturile mai scăzute din zonă îngheață apa în grosimi mai mari. Colegii au ajuns însă acolo la primele ore ale dimineții și mi-au comunicat că și gheața de pe Lacul Roșu are grosimi destul de mici. Ei încearcă astăzi să cerceteze întreaga zonă, pentru a găsi gheață cu grosimi de minimum 15-20 de cm, care se poate lucra. Pentru că timpul este prea scurt și nu am putut comanda gheață la fabrica de conserve, încercăm să extragem și noi din lacul satului plăci subțiri de gheață, pe care încercăm apoi să le lipim între ele.”

După ce nu au găsit gheață în zona Harghitei, două dintre mașini au pornit marți după-amiază pe Valea Bistriței, ajungând în zona Pasului Prislop din Munții Rodnei. Singura speranță de găsirea a unei gheți mai groase a fost pe Lacul Iezer de sub Vârful Pietrosul (Rodnei), însă accesul în zonă și transportul plăcilor de gheață au fost practic imposibile, cu tot concursul echipelor de Salvamont.

Pompierii din Bosanci intenționează să păstreze însă și în acest an sfântul obicei, prin realizarea unor altare de cruci de mici dimensiuni la bisericile din comuna Bosanci și, dacă va fi cu putință, și la Biserica Pompierilor din municipiul Suceava. Ei și-au propus ca în ajunul Bobotezei să taie bucăţi din gheața subțire din cele două lacuri din apropierea Bosanciului și să încerce să le prindă între ele cu ajutorul zăpezii. Ei trăiesc astfel cu speranța că nu vor întrerupe vechiul obicei, iar crucile vor dăinui până la slujba din ziua Botezului Domnului. Munca de fasonare a crucilor de gheață va începe la Biserica ”Sf. Gheorghe” din centrul comunei Bosanci, păstrând aceeași tehnică cu șabloane folosită de aceștia de ani și ani de zile.