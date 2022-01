Miercuri, 5 Ianuarie 2022 (11:00:00)

Ancheta polițiștilor cu privire la șoferul în vârstă de 23 de ani implicat în accidentul de marți dimineață dintre Iaslovăț și Milișăuți a dus la constatarea a două infracțiuni la regimul rutier, tânărul fiind beat și neavând permis de conducere. Mai mult, acesta se afla pe lista persoanelor care trebuiau să fie în carantină. Marți dimineață, în jur de ora 7.00, un Audi Q5, condus pe DN 2K, pe raza localității Iaslovăț, pe direcția dinspre Iaslovăț spre Milișăuți, a fost scăpat de sub control de șofer într-o curbă la stânga. Cercetarea la fața locului a indicat că mașina a rulat prin șanț, a rupt stâlpul unui indicator rutier, după care s-a răsturnat pe cupolă. Tânărul de la volan, Dumitru Pentriuc, a fost transportat la Spitalul municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticat cu un traumatism cranian ușor și cu o contuzie cu excoriații la brațul drept. În urma verificării cu etilotestul a rezultat că tânărul avea concentrația de 0,80 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. La spital i s-au recoltat și probele biologice care vor indica alcoolemia în sânge. După verificarea bazei de date s-a mai constatat că tânărul nu este posesor de permise de conducere și figurează carantinat. Polițiștii așteaptă rezultatele probelor biologice de sânge și au deschis dosar penal pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.