Crenguța Ioana Dobrea, fetița din Pătrăuți bolnavă de cancer, are nevoie în continuare de ajutor pentru tratament

Evoluția este bună

Crenguța Ioana Dobrea, fetița în vârstă de 7 ani din Pătrăuți bolnavă de o formă rară de cancer, boală descoperită în octombrie 2019, are nevoie în continuare de ajutor pentru tratament.

Crenguța suferă de neuroblastom de lanț ganglionar paravertebral, metastazat din octombrie 2019 (tumoră malignă - nervii periferici ai abdomenului).

Fetița a stat 8 luni internată în spital la Iași, a fost operată în ianuarie 2020 și a trecut prin ședințe de chimioterapie greu de suportat. Spre disperarea familiei, mai ales a mamei, Dobrea Alina, care a fost permanent cu copilul în spital, tratamentele nu au dat rezultate, fetița intrând într-un regres total.

„După o intervenție chirurgicală de aproape 10 ore, după tratamente foarte puternice, după chimioterapie, organismul fetiței nu mai făcea față. Era ca o legumă, ajunsese la 14 kilograme și ni s-a propus să o internăm la secția de îngrijiri paliative, pentru că nu mai are șanse, nu mai are mult de trăit. Atunci a fost un moment de cumpănă, când am avut de luat o decizie foarte grea: să o lăsăm la paliative sau să o luăm acasă, în familie, să o îngrijim câte zile va mai trăi”, ne-a povestit cu lacrimi în ochi și cu sufletul răvășit de durere mama fetiței.

La acel moment, familia Crenguței a dat o declarație în scris că refuză continuarea chimioterapiei și nu este de acord cu internarea fetei la paliative, declarație pe care și-o susține și acum, conform biletului de externare din 10.12.2021, de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, Secția Clinică Oncologie Medicală (Hematologie, Oncologie), unde a fost recent la control.

Mama Crenguței a luat legătura atunci, la începutul anului 2020, cu doi medici, unul din București și unul din Timișoara, care, după ce au văzut diagnosticul, i-au propus femeii să încerce cu un tratament naturist. De atunci, fetița este tratată în acest fel. „Nu știu ce planuri are Dumnezeu cu fetița, dar după ce am început și acest tratament naturist, fata și-a revenit. Nu ne vine să credem. Dintr-o legumă, că asta era când am adus-o acasă de la spital, corpul ei nu mai putea primi nici un medicament din acela puternic (chimioterapie), fetița și-a revenit și se vede îmbunătățirea. Este un început, dar pentru noi este miracol”, ne-a mai povestit mama fetiței.

Ținută în viață de un tratament foarte costisitor

Din păcate, situația financiară a familiei nu este una foarte bună, comparativ cu costurile tratamentului, ale programului de nutriție, ale terapiilor alternative. „Vă dați seama că, de la începutul anului 2020, noi încercăm să nu-i întrerupem tratamentul Crenguței, pentru că vedem că face progrese și ar fi o nedreptate să nu-i asigurăm tratamentul. Dar este enorm de greu. După ce a fost publicat în Monitorul de Suceava materialul despre situația Crenguței, ne-au ajutat mulți oameni, asociații, printre care și Fundația Umanitară Nord 2001,primărie, prieteni, cunoștințe, sportivi, cărora le mulțumim din toată inima, dar acest tratament nu trebuie întrerupt. Chiar dacă nu vrem să stăm mereu cu mâna întinsă, tot o facem. Cu toată rușinea”, s-a destăinuit mama Crenguței.

Tot ea ne-a spus că Asociația „Speranță pentru România” și Asociația „Salvează o inimă” au ajutat-o enorm, i-au dat foarte mulți bani în avans, pentru a achita facturile pentru tratamentul fetei, doar că, deocamdată, „câteva luni, 3-4 luni, au spus că nu pot să ne mai ajute, trebuie să mai adune și ei banii pe care ni i-au trimis în avans. Le mulțumim din suflet”.

Dacă la începutul anului 2020 cheltuielile lunare pentru tratamentul Crenguței depășeau cu puțin 1.000 de euro, acum, ne-a spus mama fetei, ajung la 4.000 de euro.

Ajutați-o pe Crenguța!

Crenguța Ioana mai are trei surori, una în vârstă de 8 ani, alta de 10 ani și cea mai mare, în vârstă de 14 ani. Veniturile familiei sunt formate din alocațiile celor 4 fete și indemnizația de handicap a fetiței bolnave de cancer. Ioana se încadrează în „gradul de handicap Deficiență funcțională gravă (cu asistent), cod handicap 2”.

Mama celor 4 fetițe nu a putut să lucreze pentru că a fost mereu lângă copilul bolnav, doar prin spitale, iar tatăl „lucrează dor atunci când este chemat de patron, când acesta are lucrări, acum, iarna, fiind mai dificil”.

Acești oameni se „zbat” cu adevărat pentru salvarea Crenguței. Ei văd cum copilul lor dă semne că poate să ducă lupta mai departe cu o boală imprevizibilă, dar acum nu au banii necesari pentru a continua acest tratament. Ei au nevoie de ajutor. Crenguța Ioana poate să trăiască doar dacă va continua să fie îngrijită și tratată corespunzător. Orice întrerupere a tratamentului poate să-i pună viața în pericol. Ajutați-o pe această fetiță de doar 7 ani să nu piardă lupta cu viața. Puteți lua legătura cu mama fetiței, Alina Dobrea, la telefon 0740 366 697, sau puteți să faceți o donație în contul deschis pe numele tatălui, Laurențiu Dobrea, la BCR: RO09RNCB0244051311380001.