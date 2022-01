Știrea începutului de an mi se pare solicitarea pretinsului fotbalist Dembélé de a primi un salariu anual de 40 de milioane de Euro pentru a rămâne la Barcelona! Nu-mi revin după supradoza asta de nesimțire. Reamintesc, pe acest Dembélé s-a plătit o căruță de bani, o altă supradoză, de prostie de data asta, a gulerelor albe de la Barcelona. În schimb, în cei câțiva ani de ”mes que un club”, francezul a jucat în aproximativ jumătate din meciuri, iar titular a fost în vreo treime! Cifrele continuă să fie catastrofale și în ceea ce privește rezultatele, 30 de goluri în 4 ani și jumătate, băiatul ăsta fiind atacant... Dar ce-l recomandă pentru asemenea pretenții, să fi excelat el la naționala Franței? Aiurea, a fost campion mondial la remorcă în 2018 (0 goluri, prinzând minute doar în meciurile din grupă, apoi doar 2 în faza eliminatorie!), în rest a înscris doar 4 goluri pentru Franța, 3 în amicale, singurul într-un meci oficial fiind reușit anul trecut cu... Kazahstan! Practic, singurul număr care-l mai avantajează pe Dembélé este 24, cel trecut în dreptul vârstei. Și acum, după ce am trecut în revistă toate astea, să reluăm puțin: o asemenea pagubă de jucător vine să solicite salariu de 40 de milioane (+20 de milioane la semnătură!!!) de la un club care nu și l-a mai permis pe Messi la jumătate de salariu?! Cu scuze pentru termen, ăsta e tupeu de borfaș, foarte posibil indus de impresar, genul ăla care duce jucătorul nu unde e mai bine pentru el, ci unde e comisionul mai mare. Apropo de pagubă, nu-mi iese din minte ratarea golului de 4-0 în turul cu Liverpool din 2019, când Messi i-a așezat mingea practic cu poarta goală. Ar mai fi reușit Liverpool ”remontada” la 0-4? Am îndoiala rezonabilă că ar mai fi reușit Klopp să-și motiveze jucătorii la diferența asta. După ce că mai mult stătea prin clinici decât pe teren, se făcea regretat și când juca! Oricum, după tentativa asta de jaf probabil va deveni un nou Pato, care tot pe la vârsta asta a plecat de la Milan și de atunci n-a mai însemnat nimic în fotbalul mare.