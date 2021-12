La trecerea dintre ani

Magnificus Plaza din Suceava a pregătit un Revelion de excepție cu „Trupa 9” și ingrediente perfecte pentru cea mai reușită petrecere la trecerea dintre ani. Unul dintre cele mai spectaculoase saloane de evenimente din Suceava, Magnificus Plaza, din cadrul Mandachi Hotel & Spa, organizează Revelionul 2022 cu mesajul „New Year's Resolution: party all night!”. Astfel, Magnificus Plaza îi provoacă pe suceveni, și nu numai, să înceapă anul 2022 cu un nou vibe. Pentru aceasta organizatorii Revelionului de la Magnificus Plaza au pregătit ingredientele perfecte pentru o petrecere de Revelion incendiară, cu un show de muzică live alături de „Trupa 9”, momente surpriză, un meniu festiv special, servit individual, ce conține gustare, pește, un fel intermediar, un fel principal și desert, toate preparatele fiind marca Chef Mihai Zamfira, precum și un pachet de băuturi open bar. „Be the light and soul of the party! După încă un an atipic, rezervă un loc la Magnificus Plaza pentru a începe anul 2022 în stil Glam!”, au transmis organizatorii Revelionului 2022 de la Magnificus Plaza din Suceava, care au mai adăugat că distracția din noaptea dintre ani va începe la ora 20:00. Informații și rezervări pentru petrecerea de Revelion organizată la Magnificus Plaza se pot obţine la numărul de telefon 0747.727.826 sau la adresa de e-mail contact@magnificus.ro.

Cu o experiență amplă în domeniu, Magnificus Plaza oferă un spațiu complex cu două saloane de evenimente, salonul „Prince” cu o capacitate de 100-140 de locuri și salonul „King” de 300-540 locuri, special concepute pentru evenimente ce denotă lux și rafinament.