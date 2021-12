Gest

Moș Crăciun a venit și anul acesta în ajutorul Primăriei Șcheia pentru a împărți cadouri atât elevilor din comună, cât și angajaților din primărie și nepoților acestora. Primarul din Șcheia, Vasile Andriciuc, a declarat că anul acesta Primăria și Consiliul Local al acestei comune au oferit peste 900 de cadouri de Crăciun, mai mult decât consistente și ambalate extrem de frumos, pentru prima dată elevii primind și cărți și un puzzle, pe lângă dulciurile cu care s-au obișnuit deja.

Vasile Andriciuc a spus că aceleași cadouri au fost oferite și consilierilor locali, aceștia primind daruri și pentru nepoții lor. El a spus că în total au fost împărțite 800 de cadouri pentru elevi și alte 136 pentru angajații primăriei, consilierii locali și nepoții acestora. „Toți copiii, de la toate școlile din comună, au primit câte un cadou, un pachet care conține dulciuri, un puzzle și trei cărți. Am dorit să le oferim cărți pentru a promova ideea <copiii trebuie să citească>. De asemenea, cadrele didactice au primit și ele câte un cadou, cu urările de a scoate promoții cât mai bine pregătite. Inclusiv angajații din primărie și consilierii locali au primit aceste pachete, plus cadouri pentru nepoții lor, în funcție de vârsta acestora, precum și urările de La mulți ani, un Crăciun și un An Nou fericit și sănătate”, a declarat primarul comunei Șcheia.

El a spus că pentru copii cadourile au fost de două categorii, pentru cei mici ele conținând dulciuri și câte un ursuleț sau un iepuraș, iar pentru cei mai, dulciuri, cărți și un puzzle. Cadourile oferite anul acesta de Moș Crăciun elevilor din comuna Șcheia conțineau și o felicitare din partea primarului Vasile Andriciuc în care acesta le-a transmis următorul mesaj: „Dragă copil, Magia Sărbătorilor de Crăciun nu este completă decât atunci când putem avea bucuria să primim și să oferim daruri celor dragi. Trăim vremuri complicate și chiar dacă apropierea fizică este mai puțin prezentă în viețile noastre, gândurile bune trebuie să ne unească. Pentru mine și pentru noi, cei din Primăria și Consiliul Local al comunei Șcheia, voi sunteți cei care meritați cele mai multe și cele mai frumoase daruri. De aceea, pe lângă gândurile bune, îţi ofer un dar, împreună cu urările mele de sănătate, bucurii și succes. Sărbători fericite și binecuvântate! La mulți ani!”