Umbra lui Mircea

Nu la Cozia, ci în Groapă. Mircea Puriul, adică tot un fel de Mircea cel Bătrân, a anunțat 14 plecări de la echipă, dar de fapt erau 15, cu a lui. Bine a zis cine a zis că viața e ceea ce se întâmplă în timp ce îți faci planuri. E drept, cu bagheta expirată a antrenorului Rednic, echipa nu și-a atins potențialul. Iar potențialul ei era clar de ultimul loc. Ghinionul a fost că cineva neexperimentat, cineva care știe fotbal de la televizor, s-a uitat în gura lui Ionuț Chirilă, mare analist, om de știință, academician de renume mondial, și l-a numit la o echipă. Vom afla probabil peste ani, din vreo memorialistică, despre greșeala vieții pentru acel cineva. Din momentul ăla, ultimul loc era ca și adjudecat. E drept, Chirilă n-a fost suportat prea mult timp, iar apoi imediat echipa a început să miște, să dea semne de viață, să joace, să câștige. E ca în bancul ăla cu evreul sărac și capra, adică echipa e tot pe ultimul loc, la fel de săracă, dar măcar se bucură că a dat ”capra” afară din casă.

Revenind la Rednic, e a nu știu câta oară când e așteptat după colț și executat din scurt. De obicei se redresează, ajunge să le cânte nerecunoscătorilor ”ce bine-mi pare că ai luat țeapă”, n-ar fi exclus să se repete figura anul viitor, căci Rednic la orice echipă poate bate Dinamo antrenată de oricine. Chiar dacă nici pe el nu-l mai recomandă vocea și talentul. Suporterii dinamoviști au reacționat imediat în favoarea lui, căci Rednic e considerat totuși unul de-ai lor, care suferă pentru culori. Deci n-o să fie liniște la Dinamo nici în 2022, doar banii pot aduce așa ceva, însă de unde bani, cine și i-ar băga în asemenea gaură fără fund? Strategul Iuliu Mureșan și proaspăt numitul Flaviu Stoican vor avea viață grea. Cât despre Rednic, deși ar trebui să-și ia un an sabatic, dacă nu chiar să aleagă să îmbătrânescă altfel, presimt că îl vom vedea repede la un alt club, așa cum spuneam, coleg de play-out cu Dinamo. Va urma un an de pomină, în care vom călări valul. Orice val!