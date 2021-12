Umanitar

„Doamne, sărutau jucăriile, ghiozdanele cu rechizite, ghetuțele... După cărți și caiete și după veșmintele în care se îmbrăcau, duminică de duminică, le părea cel mai rău. Cât de încărcați de bine și liniște am plecat de aici”, sunt vorbele învăţătoarei Nicoleta Bogoş, de la Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, președinta Asociaţiei „Licuricii Fericiţi”, după ce a dus daruri familiei Popiuc, o familie cu șase copii din Izvoarele Sucevei, rămasă fără acoperiș în urma unui incendiu. Voluntarii din mai multe zone le-au dus copiilor alimente, fructe, saci cu hăinuțe, pentru că foarte mulți oameni s-au mobilizat și le-au sărit în ajutor.

„Însă, părinții m-au impresionat până la lacrimi. Nu puteau semna contractul pentru bani de emoții. S-au uitat de două ori...”, sunt tot vorbele Nicoletei Bogoș, care a reușit să adune 20.000 de lei, pe care i-a donat familiei pentru a achiziționa materiale de construcții atât de necesare pentru ridicarea unei noi case.

„Partenerul și susținătorul nostru loial, domnul Andrei Aioanei, administratorul firmei de materiale de construcții IANYS PRODCOM, din Câmpulung Moldovenesc, ne-a oferit o sponsorizare de 10.000 de lei, pentru materiale de construcții. Voluntarii licurici și încă câțiva oameni frumoși au mai donat, împreună, încă 5.000 de lei, iar eu tocmai am primit un premiu în valoare de 5.000 de lei de la o televiziune națională, pe care l-am dăruit cu mare bucurie. Așadar, familia are achitate materiale de construcție în valoare de 20.000 lei. Firma, atunci când va fi nevoie, le va transporta până la Izvoarele Sucevei. E un început și ne rugăm să mai aibă parte de donații financiare și în materiale de construcții pentru că au un drum greu de străbătut”, ne-a spus președinta Asociaţiei „Licuricii Fericiţi”.

Donați, ajutați, salvați

Văzând la fața locului, la Izvoarele Sucevei, că familiei Popiuc i-au sărit mulți oameni de bine în ajutor, Nicoleta Bogoș le-a transmis tuturor mulțumiri „pentru solidaritate și binele făcut”.

„Am întâlnit și niște prieteni de-ai familiei, veniți tocmai din Maramureș, care vor ajuta la construcția casei, în primăvară, și am hotărât să ținem legătura și să ajutăm și atunci, cu mână de lucru și ce vom mai putea. O măicuță le va reface, până la slujba de Crăciun, veșmintele băieților. Așa un Rai și-un bine am găsit în toată tristețea și durerea acelui loc! Copiii sunt extraordinari, greu ne-am despărțit de ei și de fețișoarele luminoase. Cu atâta bucurie și-au îmbrățișat ghiozdanele noi cu care vor merge la școală. S-au bucurat peste măsură de tot, iar tatăl era atât de emoționat, încât abia și-a stăpânit tremurul mâinii când a semnat contractul de donație. Sunt o familie minunată, modestă, credincioasă și atât de recunoscătoare”, a completat Nicoleta Bogoș, care deși mai are, împreună cu „Licuricii”, încă 5 campanii umanitare în derulare, nu a ezitat să se implice și în cazul familiei Popiuc.

Momentan, familia locuiește în casa unor rude, pentru că va trece ceva timp până vor putea spune, din nou, „Acasă!”. Cel mai mare dintre băieți este la Liceul Militar, la Alba-Iulia. „Ce-o găsi când o veni acasă, numai în hainele militare? Nici șosete, nici măcar o pijama nu am să-i dau!”, spunea mama copiilor. ,,Am rămas fără ghiozdane și cărți, fără veșmintele în care ne îmbrăcam și mergeam să cântăm, duminică, la biserică!”, au spus frații mai mici. „Nici unul dintre ei nu ne-a pomenit de mâncare, de dulciuri, de jucării, așa cum visează toți copiii de Crăciun. Erau bucuroși că au scăpat cu viață. Am reușit în două zile să strângem bani și le-am cumpărat tuturor celor 6 copii haine noi (de la lenjerie, șosete, pijamale, treninguri la haine călduroase de iarnă, căciuli și ghetuțe), ghiozdane cu tot necesarul de rechizite pentru fiecare, dar și multe daruri de Crăciun (dulciuri, jocuri, jucării, cărți), produse de igienă și îngrijire”, a completat învățătoarea.

Vă reamintim că un incendiu izbucnit în plină noapte a distrus în totalitate casa familiei Viorel Popiuc din Izvoarele Sucevei. Focul a fost atât de puternic încât părinții au reușit să se evacueze împreună cu copiii doar cu pijamalele de pe ei.

Dacă doriți să ajutați copiii familiei Popiuc, vă spunem care sunt vârstele lor: 17 ani - fată, 16 ani - băiat, 11 ani - băiat, 12 ani - gemeni fată și băiat, și 5 ani - băiat.

Donațiile se pot face la Banca BRD; Nume titular: Popiuc Viorel;

Cont: RO41 BRDE 340S V634 6541 3400; Moneda: RON

Pentru informații și donații se poate apela și numărul de telefon 0746-981.235.