Iubitorii snooker-ului cu siguranţă că s-au bucurat din plin în ultimele câteva săptămâni, vreo 4 sau 5 la număr, când au avut fericirea de a urmări la lucru toată floarea sportului lor favorit, majoritatea turneelor având loc cu spectatori în sală, ceea ce aduce farmec suplimentar, plus un aer de normalitate. La unul din aceste turnee, chiar îmi aduc aminte că era atâta fojgăială, încât Ronnie O'Sullivan s-a oprit din joc parcă de 3 ori în acelaşi frame şi s-a dus pe scaun de fiecare dată, aşteptând ca cei intraţi să-şi ocupe locurile în sală. Ronnie, chiar şi în aceste momente deranjante, a fost cu totul altul decât el însuşi, cel din urmă cu vreo 10 ani şi mai bine. Acum era cât se poate de calm, de relaxat şi de zâmbitor. A fost la fel şi când jocul nu îi mergea (evident că oricum era imposibil să fie constant la nivel maxim atât amar de vreme), nu s-a enervat şi nu a făcut fiţele alea ale lui (când parcă cerea palme, vămai amintiţi?, aceleaşi fiţe ca ale Simonei Halep, cu ochii daţi peste cap şi fel de fel de strâmbături), ci şi-a văzut doar de joc. La începutul seriei ăsteia de turnee, declarase că vrea să vadă dacă mai e în stare să câştige un turneu, după ce în ultimul an a pierdut toate cele 5 finale jucate! A jucat de la bine la mai bine, în primul turneu pierzând parcă în turul al doilea, apoi în sfert de finală, a urmat o semifinală şi în sfârşit cel mai important dintre toate: World Grand Prix, un fel de "best of the best", un turneu cu primii 64 de jucători din clasamentul mondial pe ultimul an. Pe care Ronnie l-a câştigat cu acelaşi zâmbet pe buze, în 3 meciuri fiind nevoie de joc decisiv, de fiecare dată nervii lăsându-i doar pe adversarii săi! În sfârşit, finală contra lui Neil Robertson, fost şi el campion mondial, în care Neil a condus cu 2-0, cu 4-2, cu 7-5 (s-a jucat "primul la 10"), moment în care Ronnie a câştigat 4 frame-uri la rând, ducând scorul la 9-7 pentru el! A reuşit nişte lovituri aproape neverosimile, demonstrând nu se mai ştie a câta oară că lumea snooker-ului se împarte în două categorii: prima, alcătuită din Ronnie, şi a doua, în care sunt cuprinşi toţi ceilalţi! Ne-ai făcut sărbătorile mai frumoase, Ronnie, îţi mulţumim!