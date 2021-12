Marţi, 21 Decembrie 2021 (14:28:52)

Un convoi de aproximativ 15 mașini de off-road și aproximativ 100 de cadouri pentru oameni care locuiesc în zone izolate ale județului, acolo unde poate că sania cu 9 reni a lui Moș Crăciun nu ajunge la fiecare casă.

S-a întâmplat duminica trecută, în cadrul campaniei inițiate de către Cristi Șuiu, proprietarul unui service auto din Suceava, specializat în modificări pentru mașini off-rod.

Printre participanți s-a numărat și o echipă a Monitorului de Suceava.

“Săniuțele 4X4”, cu sute de cai putere, au plecat încă de la primele ore ale dimineții spre zona Breaza – Moldova Sulița – Izvoarele Sucevei. Din convoi au făcut parte organizatorii acestei campanii, cei de la Off Road Max, dar și pasionați de off-road din Suceava și Câmpulung Moldovenesc.

Cele 100 de cadouri conțineau produse alimentare, jucării și haine.

“Am întâlnit case cocoțate în vârf de munte, izolate, chiar și la 6 kilometri de sat. Traseul a fost foarte dificil, însă bucuria că am reușit să ajungem în cât mai multe case de bătrâni și copii e foarte mare. Am întâlnit bătrâni și familii cu mulți copii, pentru care viața de zi cu zi este ca o luptă, dar în ciuda greutăților, i-am văzut zâmbind. Ne-am întors la casele noastre seara târziu, istoviți, dar fericiți că am contribuit, atât cât am putut, să înveselim puțin sărbătorile unor semeni de-ai noștri”, ne-a declarat Cristi Șuiu. Acesta a adăugat că va mai organiza acțiuni similar și în alte perioade, ținând să le mulțumească celor care au luat parte la acțiune, dar și celor care s-au implicat în strângerea cadourilor.

Foto: Ștefan Macedon Gheorghiță (Artistul)

