Bătaie de joc

Protestul angajaților CFR din toată țara început ieri dimineață s-a transformat într-un adevărat blocaj care a afectat aproape întreaga rețea feroviară din România. S-a ajuns la situații absolut inadmisibile, ca trenuri plecate deja în cursă să fie oprite în stație și să nu mai plece 4-5 ore.

Un exemplu concret este trenul IR 1752 Suceava-București Nord, care a plecat din Suceava la ora 9.00, când CFR-iștii încă spuneau că este un protest spontan și circulația nu va fi afectată.

Acest tren a stat în gara din Adjud în jur de cinci ore, iar oamenii nu au primit nici o explicație.

Jurnalista Magda Axon, fost purtător de cuvânt al Prefecturii Suceava, s-a aflat în acest tren. Aceasta ne-a transmis că trenul a avut o scurtă oprire la Pașcani, tot legată de grevă, însă șeful de tren a anunțat că nu este nici o problemă și garnitura pleacă spre București. Trenul a mers normal până la Adjud, de unde însă nu a mai plecat timp de cinci ore. Trenul a fost conectat la locomotivă, a fost căldură așadar, însă răbdarea oamenilor a fost pusă la grea încercare.

Trenul s-a pus în mișcare în jur de ora 17.15, când protestul a fost sistat.

Bătaie de joc față de călători

Personalul din trenul IR 1752 a preferat să coboare din tren, probabil pentru a nu tensiona și mai mult călătorii, în condițiile în care nu erau răspunsuri cu privire la când trenul va pleca mai departe.

Această oprire a trenurilor deja plecate în cursă este o mare bătaie de joc. Dacă pentru trenurile care nu au plecat din stație se poate înțelege anularea cursei, fiind vorba de o grevă, să oprești la mijloc de drum un tren de lung parcurs și să-l blochezi cu orele este o mare bătaie de joc pentru care unii ar trebui să răspundă.

În situații similare erau ieri după-amiază și călătorii din alte trenuri care tranzitează Suceava, cum ar fi garniturile Galați – Cluj-Napoca și retur sau Iași – Timișoara Nord.

De la protest spontan, fără oprirea circulației, la un blocaj fără precedent de ani

Dacă dimineață au protestat fără a opri inițial lucrul, angajații de la mai multe ramuri ale CFR din Suceava au decis sistarea circulației de la ora 11.00.

Circulația a fost oprită în mai toate stațiile importante, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei sau Dornești.

CFR Călători a transmis că protestul de luni nu a fost provocat de compania de transport călători, ci ”este o acțiune sindicală feroviară a angajaților de la SCRL Brașov SA și ai CFR SA”.

Care sunt nemulțumirile CFR-iștilor

În jur de 60-70 de angajați CFR de la toate ramurile companiei au participat la un protest spontan, luni dimineață, în gara din Burdujeni, în ton cu majoritatea colegilor din țară. Sucevenii au mers în prima fază pe un protest fără întreruperea circulației, așa cum s-a întâmplat la Pașcani, Iași sau Bacău, dar și în București. Angajații de la reparații din Depoul Suceava au sistat însă activitatea de la primă oră a dimineții.

Marea nemulțumire este legată de amânarea, a doua oară, a aplicării Statutului personalului feroviar. Acesta urma să intre în vigoare pe 1 aprilie 2022, dar a fost amânat pentru începutul anului 2023. Succint, acest statut ar urma să prevadă ca angajații CFR să poată ieși la pensie măcar cu 5 ani mai repede decât vârsta standard și să aibă parte de salarii actualizate, o pensie decentă, unele facilități de transport, decontare parțială concedii de odihnă etc.

În momentul de față, în afară de mecanicii de locomotivă, toți CFR-iștii nu au nici o facilitate la ieșirea la pensie ca limită de vârstă, în condițiile în care majoritatea lucrează în ture de noapte, în weekenduri și de sărbători.

Dorin Ciornodolea, vicelider la Sindicatul „Ștefan cel Mare”, a vorbit în numele protestatarilor: ”Sectorul feroviar a fost lăsat la marginea societății, iar asta este o certitudine, nefiind bani pentru infrastructură, reparații și întreținere. Acum un an și ceva, a fost întocmit un statut care mai dădea speranțe salariatului să iasă la pensie un pic mai repede și cu o pensie decentă. Noi am înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dar această nouă amânare este picătura care a umplut paharul. Ierarhiile nu se respectă, în privința salarizării se face o armonică în partea de jos. Majoritatea colegilor sunt la limita de jos a sărăciei, mult sub media pe economie”.

Liderul sindical și colegii săi au precizat că nu garantează nimic pentru următoarele zile dacă nu vor fi luați în seamă de ministrul Transporturilor și de Guvernul României.