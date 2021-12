Focuri de armă

Un bărbat în vârstă de 54 de ani și fiul acestuia, de 29 de ani, din comuna Preutești, au fost împușcați duminică seară de polițiștii chemați să aplaneze un conflict în familie. Din fericire, nici unul din cei doi nu este în stare gravă, iar viețile nu le-au fost puse în pericol. Totul a plecat de la o sesizare făcută la 112 chiar de fiu, Gheorghiță Apetroaei, care reclama că tatăl său, Gheorghe Apetroaei, se află sub influența băuturilor alcoolice și este agresiv cu mama și bunica lui.

Tatăl venise acasă supărat că a pierdut la păcănele și le-a amenințat pe cele două femei că le omoară. O patrulă s-a deplasat la adresa indicată, iar polițiștii au fost primiți de bărbatul agresiv cu un cuțit în mână. Oamenii legii i-au solicitat să arunce cuțitul, dar Gheorghe Apetroaei a ales să se îndrepte ostentativ și amenințător spre echipajul de poliție. Agenții au scos pistoalele din doare și au tras focuri de armă în plan vertical, dar nici acest gest nu a avut darul de a-l intimida pe cuțitar. Pentru că bărbatul își continua deplasarea spre polițiști aceștia au tras în zona picioarelor și l-au rănit. Unul dintre gloanțe a ricoșat și l-a lovit în zona omoplatului și pe fiu.

Tatăl a fost imobilizat, iar între timp au fost chemate și echipaje medicale pentru a le acorda îngrijiri medicale celor doi răniți. ”Activitățile sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, atât sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, cât și cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj. De asemenea, sub coordonarea unității de parchet se efectuează și cercetări din oficiu şi sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului și asigurării cadrului procedural legal al utilizării armamentului din dotare”, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava.

Tatăl și fiul au fost internați în spitalul din Fălticeni, iar din informațiile de ieri Gheorghiță Apetroaei urma să fie externat. Tatăl va sta o perioadă mai îndelungată, în afara rănilor provocate de glonț fiind diagnosticat, se pare, și cu Covid.