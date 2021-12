Cristi Șuiu: „Aş putea da doar un Like pe Facebook, dar vreau să fac mai mult”

Moșul 4X4

Moș Crăciun va ajunge în preajma Crăciunului la mai multe familii izolate din județ, cu mașini off-road puse la dispoziție de un sucevean. Mai mult, respectivul sucevean, Cristi Șuiu, proprietar al unui service auto specializat în modificări auto pentru mașini de teren off-road, va asigura din fondurile proprii cadourile pentru mai multe familii, însă speră să i se alăture în acest demers și alte persoane binevoitoare și astfel „să ajungem cu cadouri la cât mai multe case”.

Într-o postare pe conturile social media, Cristi Șuiu, proprietarul Off Road Max, explică că inițiativa sa a venit ca urmare a drumețiilor făcute cu mașinile de teren, cu care a ajuns în locuri uitate de lume. A întâlnit oameni izolați complet, în special în zona de munte.

“Acolo sus, pe munte, sunt case de oameni cărora aproape nimeni nu le calcă pragul. Nici de Crăciun, nici în restul anului.Sunt copii, părinți și bătrâni pentru care Moș Crăciun E Doar O Poveste. Poate că unii dintre cei mici nu au auzit-o niciodată. Anul acesta, însă, Moș Crăciun Va Ajunge Acolo, Peste Munți și Dealuri ”, e promisiunea făcută de Cristi Șuiu.

Echipa Off Road Max îi va pune Moșului la dispoziție toate mașinile de teren pe care societatea le deține, pentru a aduce magia Crăciunului și în acele case izolate.

“Mi-ar plăcea să fim mai mulți implicați în această campanie”

“<Săniuțele> noastre sunt echipate să ajungă acolo unde nici o altă mașină (nici chiar sania cu reni a Moșului) nu are cum să o facă”, mai arată inițiatorul acestei campanii.

În mesajul lui Cristi Șuiu acesta arată că este antreprenor, soț și tată, și scrie următoarele:

“Mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce mi-am dorit de la viață și aș putea, de exemplu, să dau like acestui gen de postare pe Facebook, din confortul casei mele, la cald, cu familia aproape.E ok dacă faci numai asta și chiar îți mulțumesc, însă, recunosc, mi-ar plăcea să fim mai mulți implicați în această campanie. Nu trebuie să vii cu mine și colegii mei sus, prin munți, mai ales că va fi chiar în preajma Crăciunului, însă uite cum poți contribui:

Donează!

produse alimentare;

articole de îmbrăcăminte;

încălțăminte;

jucării.

Vrei să te implici? Contactează-ne!”

Suceveanul lasă și numărul său de telefon și cel al unui prieten pentru cei care vor să contribuie la această campanie.

0722 851 851 - Cristi

0732 402 560 - Marius

“Moș Crăciun Există! Și Va Ajunge Până În Cel Mai Izolat Cătun din Județul Suceava!”, e mesajul de final al lui Cristi Șuiu.