Condamnare

Un sucevean în vârstă de 41 de ani, care a recidivat la infracțiuni rutiere și, pe deasupra, a sărit și la bătaie la trei polițiști care au intervenit după ce acesta intrase cu mașina într-un copac, unuia provocându-i și leziuni, a fost trimis la pușcărie de magistrați. Curtea de Apel Suceava a menținut soluția de la Judecătoria Rădăuți și l-a condamnat pe Costică Dumitru Șorodoc la o pedeapsă de 2 ani și 2 luni de închisoare, în condițiile în care a fost judecat pentru conducere sub influența alcoolului, tulburarea ordinii și liniștii publice, trei fapte de ultraj. În plus, bărbatul avea și o condamnare mai veche cu suspendare pentru conducere fără permis. Inculpatul se află în arest preventiv din luna mai a acestui an, iar lunile petrecute în spatele gratiilor îi vor fi scăzute din pedeapsa aplicată.

A ajuns pe mâna polițiștilor după ce a plecat în urmărirea altui șofer, care a avut „tupeul” să-l claxoneze

În luna mai a acestui an, bărbatul în vârstă de 41 de ani a condus ca un adevărat pericol public de la Vicovu de Jos la Gălănești, atrăgând atenția altor participanți la trafic. Polițiștii de la Secția Rurală Gălănești au fost sesizați, sâmbătă, 15 mai, cu privire la faptul că șoferul unui Mercedes cu numere roșii s-a deplasat în mod haotic în trafic și a intrat cu mașina într-un copac, fiind după toate probabilitățile băut.

Polițiștii au constatat că pe DN 2H, în Gălănești, în apropiere de calea ferată, este un autoturism Mercedes, în șanț, avariat. Un alt șofer le-a relatat polițiștilor că în timp ce rula la volanul mașinii sale pe raza comunei Vicovu de Jos, a observat cum Mercedesul iese de pe o stradă secundară în fața sa, fără ca șoferul să se asigure. Șoferul respectiv a mai precizat că cel de la volanul Mercedesului rula în mod haotic, astfel că l-a claxonat pentru a-l avertiza. Acesta din urmă a început să facă gesturi amenințătoare, a relatat martorul, după care a plecat în urmărirea sa.

În timpul acestei urmăriri, la Gălănești, șoferul Mercedesului a pierdut controlul asupra mașinii, aceasta lovind un copac și oprindu-se în șanț.

Agresivitatea s-a accentuat pe traseul locul accidentului - sediu poliție - spital

Inițial, șoferul suspect a părăsit mașina, după care a revenit, când polițiștii erau deja la fața locului. Polițiștii au stabilit în scurt timp că este vorba de un localnic de 41 de ani, din Gălănești, Dumitru Șorodoc, care a recunoscut că el a condus Mercedesul.

Polițiștii i-au cerut acestuia să sufle în etilotest, însă bărbatul a refuzat. Polițiștii l-au dus pe bărbat la sediul Poliției municipiului Rădăuți, unde au constatat că acesta devine tot mai agresiv, refuzând orice colaborare, astfel că au decis să îl încătușeze.

Polițiștii au consemnat în raportul făcut superiorilor că bărbatul a devenit tot mai agresiv și fizic, încercând să-i lovească.

Circul a continuat și la Spitalul municipal Rădăuți, unde bărbatul a fost condus pentru recoltarea de probe biologice.

Aici, la spital, bărbatul a încercat în mod repetat să plece și l-a împins pe unul dintre agenții de la Compartimentul Rutier Rădăuți venit în sprijinul colegilor de la Gălănești.

Polițiștii au sesizat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, reclamând comiterea faptei de ultraj. Procurorul a decis, după cercetări, extinderea urmăririi penale pentru trei fapte de ultraj.

Unul dintre polițiști s-a constituit parte civilă în dosar, instanța obligându-l pe inculpat să achite 5.000 de lei față de acesta, daune morale. Polițistul respectiv a avut nevoie de spitalizare.