Control sanitar-veterinar

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava a demarat un amplu program de monitorizare și verificare a comerțului cu produse alimentare animale și non-animale, în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă. Acțiunile au rolul de a preveni toxiinfecţiile într-o perioadă de creștere evidentă a consumului de produse din carne.

În acest an, prioritatea este legată de prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA), o mare problemă în toată Europa și în România. Județul Suceava are relativ puține focare active, situația fiind oarecum sub control, însă acest virus reprezintă în mod cert o problemă deosebit de delicată.

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al DSVSA Suceava, a declarat că o a doua problemă în atenție este prevenirea apariției focarelor de gripă aviară înalt patogenă la păsări. Primele cazuri au apărut la lebede găsite moarte în partea de sud a României.

În ce condiții pot fi sacrificați porcii tradițional, în gospodării

„Având în vedere situația epidemiologică la nivel național în direcția pestei porcine africane se vor respecta cu strictețe condițiile de biosecuritate privind mișcarea suinelor, supravegherea şi monitorizarea comerțului cu carne de porc în zonele de frontieră, precum şi intensificarea controalelor oficiale şi aplicarea unor măsuri privind monitorizarea circulației pe teritoriul național a porcinelor vii destinate sacrificării, respectiv pe întregul traseu de la fermele de porcine, precum și a cărnii de porc și a produselor obținute din carnea de porc.

În toate piețele agroalimentare și în alte locuri amenajate și autorizate în care vor fi valorificate carnea și alte produse de origine animală, se va asigura necesarul de personal sanitar-veterinar şi permanența acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică”, a declarant Sorin Mihai Voloșeniuc.

Sacrificarea porcilor trebuie făcută în unități autorizate, unde porcinele sunt evaluate pentru a se descoperi eventuale cazuri suspecte de boală. Porcii pot fi sacrificați în gospodării doar pentru consum familial, fiind interzisă comercializarea cărnii și a produselor din aceasta în afara gospodăriei.

Reguli stricte la transportul porcilor

Sanitar-veterinarii avertizează că transportul porcilor vii trebuie efectuat numai cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar,iaranimalelevorfiînsoțitedecertificateveterinarecaresăatestesănătateaacestora,precum și de documente care să cuprindă informații despre lanțul alimentar, formulare demișcare și avize interjudețene, conform modelului stabilit de Autoritatea Sanitar Veterinară.

În acest sens, echipe de sanitar-veterinari fac controale în trafic, cu sprijinul Poliției.

Un alt capitol important se referă la cei care dețin pensiuni turistice sau puncte gastronomice locale unde cu ocazia sărbătorilor de iarnă vor fi sacrificați porci eventual crescuți în gospodării. Este obligatorie efectuarea examinării pentru identificarea trichinelozei. Carnea din producție proprie se poate folosi numai la obținerea preparatelor culinare care sunt servite în hrana turiștilor, fiind interzisă orice formă de livrare a cărnii în afara unității.

Gripa aviară înalt patogenă, noua amenințare

Cu privire la gripa aviară înalt patogenă a păsărilor măsurile de prevenire sunt deocamdată generale. În ferme păsările sunt supravegheate, iar crescătorii sunt rugați să sesizeze medicii veterinari dacă au păsări cu comportament schimbat.

Păsările bolnave sunt adesea într-o stare precomatoasă, stau cu capul aplecat și au tendința să-l sprijine de pământ. Crestele sunt cianotice, cu pete sau echimoze, apare diaree apoasă, sete accentuată și respirație dificilă. Respirația dificilă este de obicei un simptom care duce la deces.

Foarte importantă este și anunțarea mortalităților la păsări sălbatice, în apropierea cursurilor de apă.

În ceea ce privește carnea proaspătă de pasăre provenită din alte state membre, aceasta trebuie să dețină pe etichetă o marcă de identificare de formă ovală, prin care se garantează că acea carne nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică și sănătatea animală

Amenzi și activitate suspendată, acolo unde se găsesc nereguli

”În cazul în care, cu ocazia controalelor oficiale se constată faptul că în piețele agroalimentare, în unitățile de depozitare a alimentelor de origine animală, precum şi în cele de alimentație publică nu sunt respectate condițiile sanitare veterinare de funcționare, vom aplica măsura suspendării temporare a activității acelor unități, până la remedierea tuturor deficiențelor, totodată urmând a aplica și sancțiuni contravenționale graduale”, a avertizat directorul executiv al DSVSA Suceava.