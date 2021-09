Şedință extraordinară

Spitalul Municipal Fălticeni se deschide oficial începând de astăzi, 2 septembrie 2021. Înainte de deschidere, pe 1 septembrie, la Primăria municipiului Fălticeni a avut loc o ședință extraordinară festivă a Consiliului Local Fălticeni, în cadrul căreia au fost acordate titlurile de Cetățean de Onoare medicului primar neonatolog Mariana Sigmund, Mariei Holtzhauser, o cunoscută susținătoare a acţiunilor de voluntariat, fostului director al spitalului, medicul primar chirurg Constantin Moldovanu, și Adrianei Filip, specialist în relații publice şi comunicare.

„Făcând o scurtă trecere în revistă vreau să vă spun că sunt patru personalităţi care au contribuit decisiv la deschiderea unui obiectiv de investiţii mult aşteptat de fălticeneni şi locuitorii din 18 comune şi două oraşe, Dolhasca şi Liteni. Vorbim de noul spital municipal, o construcţie începută în urmă cu 30 de ani şi care pe 2 septembrie va primi primii pacienţi”, a spus primarul Cătălin Coman.

45.000 de nou-născuţi au trecut prin mâinile medicului neonatolog Mariana Sigmund

Referindu-se la medicul neonatolog Mariana Sigmund, cea careşi astăzi, la cei 73 de ani, are grijă de bebeluşi încă din primele lor clipe de viaţă, fiind decanul de vârstă al Spitalului Municipal Fălticeni, primarul Cătălin Coman i-a mulţumit pentru tot ceea ce a făcut pentru Fălticeni, pentru tot ceea ce a făcut pentru peste 45.000 nou-născuţi care au trecut prin mâinile sale.

După primirea titlului de Cetăţean de Onoare, cu emoţie în glas medicul Mariana Sigmund a spus: „Vă mulţumesc dumneavoastră şi Consiliului Municipal Fălticeni pentru cinstea pe care mi-a făcut-o, aceea de a fi Cetăţean de Onoare. Mi-am petrecut 47 de ani în spitalul din Fălticeni, am îngrijit 45.000 de nou-născuţi şi, adunate zilele în care poate mi-am neglijat familia, înseamnă 6 ani din viaţă. Mulţumesc familiei pentru că am fost înţeleasă. Mulţumesc colectivului, fetelor mele, cum le spun eu, că m-au ajutat, m-au înţeles, au fost alături de mine şi la bine şi greu şi le cer iertare pentru că poate uneori am fost prea dură pentru că am dorit să fie totul bine pentru aceşti copii, pentru spital, pentru toţi”.

Noul spital din Fălticeni, „un vis în care am crezut”

În primăvara anului 2020, când spitalele din judeţul Suceava nu mai făceau faţă în lupta cu coronavirusul ucigaş, iar noul spital din Fălticeni era închis din lipsa dotării cu aparatură şi echipamente medicale, Maria Holtzhauser a iniţiat campania “Suceava este îngenuncheată! Putem ajuta la decongestionarea situaţiei cu ajutorul noului spital din Fălticeni, prin trimiterea unui SMS la numărul 8837 cu textul <Fălticeni>, pentru a dona 2 euro pentru dotarea Spitalului Municipal Fălticeni”.

„O doamnă care ne onorează cu faptele, cu prezenţa, cu activităţile dumneaei, o fălticeneancă născută la Găineşti, Slatina. O doamnă care are un CV extrem de bogat în ceea ce înseamnă activităţile pentru sprijinirea semenilor. Îi mulţumim doamnei Maria Holtzhauser pentru că este alături de noi, pentru întreg sprijinul. Vreau să vă spun că nu doar în primăvara anului trecut, în plină pandemie, am avut un suport extraordinar de generos, eficient şi energic din partea dumneaei. A fost permanent alături de comunitatea fălticeneană, a fost permanent alături de Spitalul Municipal Fălticeni, ne-am sfătuit aproape zilnic, am dialogat, am încercat să găsim soluţii şi vreau să vă spun cu toată sinceritatea că activitatea dumneaei a fost extraordinar de utilă, de folositoare pentru realizarea acestui obiectiv dorit de 150.000 de oameni”, a precizat primarul Cătălin Coman.

Însoţită de numeroşi prieteni sau oameni care au dorit să o cunoască pentru numeroasele fapte bune sau pentru că au fost ajutaţi, Maria Holtzhauser a precizat că a aşteptat cu mare emoţie şi „credeţi-mă am ştiut că într-o zi ne vom bucura cu toţii că spitalul de la Fălticeni va deveni funcţional. Vă mulţumesc foarte mult, iertaţi-mi emoţia, dar este un vis în care am crezut. Le mulţumesc prietenilor care au venit în această sală pentru mine şi vă mulţumesc dumneavoastră pentru onoare şi pentru încredere”.

Constantin Moldovanu, chirurgul cu 10.000 de operaţii care a început construcţia unui spital

Medicul Constantin Moldovanu este şi directorul Spitalului Municipal Fălticeni care, împreună cu primarul Costică Arteni, a început, în anul 1987, demersurile necesare construirii unui nou spital municipal. Clădirea solicitată a fost proiectată şi prin grija chirurgului Constantin Moldovanu, a primului primar postdecembrist, Constantin Bulaicon, noua clădire aobţinut toate avizele la sfârşitul anului 1990, construcţia fiind începută în anul 1991.

„Este doctorul, directorul, în timpul căruia s-au pus bazele construirii Spitalului Municipal Fălticeni. Domnul viceprimar Constantin Bulaicon, primul primar al oraşului după Revoluţie, a făcut echipă cu domnul Moldovanu şi au fost primii care au pus bazele acestui obiectiv de investiţii finalizat după 30 de ani. Mulţumim domnului director”, a spus primarul Cătălin Coman înainte de a înmâna cea mai înaltă distincţie locală ing. Dan Moldovanu, fiul dr. Constantin Moldovanu, cel care în cei 39 de ani de carieră medicală afăcut peste 10.000 de operaţii mari şi mijlocii, dar care, din cauza stării precare de sănătate, nu a putu fi prezent în sala de şedinţe a primăriei.

„Se poate dota un spital doar dacă mă implic”

Adriana Filip este iniţiatoarea unor campanii în presa naţională pentru a se aloca fonduri spitalului din Fălticeni. Conform primarului Cătălin Coman,Adriana Filip a avut o activitate susţinută şi energică în plină pandemie şi „am lucrat împreună cu mult entuziasm pentru ca acest spital să beneficieze de dotările necesare. Am făcut echipă bună, fiind o personalitate cu un rol important în finalizarea obiectivului dorit de noi. Sunt convins că de acum înainte vei fi mult mai energică şi eficientă în promovarea municipiului Fălticeni nu doar pe parte medicală, ci pe întreaga categorie de valori pe care oraşul nostru o poate oferi”, a fost îndemnul primarului Coman înainte de înmânarea titlului de Cetăţean de Onoare.

„Este onorantă distincţia aceasta. Mulţumesc, sunt recunoscătoare şi mă bucur că astăzi putem să împărtăşim acest entuziasm împreună. În sfârşit se deschide acest spital, o realizare mult aşteptată şi o realizare nu doar pentru Fălticeni, ci pentru întregul sistem sanitar din România. Eu am avut două mari motivaţii ca să mă implic activ în acest proiect. O motivaţie a fost situaţia pandemică din martie 2020, când era mai necesar ca oricând un spital în plus şi simţeam că trebuie să mă implic. A doua motivaţie a fost de natură personală pentru că am făcut o corelaţie, ştiam că acest spital are aceeaşi vârstă ca şi mine şi am vrut să sparg această barieră. Ştiam că se poate doar dacă mă implic. Şi atunci prin experienţa profesională, prin tot ceea ce ştiu am vrut să fac asta şi iată că astăzi, după toate eforturile cumulate, am reuşit să ne îndeplinim obiectivul. Mulţumesc şi apreciez foarte mult această distincţie.”

Managementul medical integrat la nivelul unui judeţ

La şedinţa festivă a Consiliului Local a participat şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, care i-a felicitat pe cei patru cetăţeni de onoare. “M-am uitat la activitate şi este un lucru frumos, domnule primar şi dragi consilieri municipali, să recunoaşteţi eforturile oamenilor. Cred că ar trebui să o faceţi mai des. Din păcate nu totdeauna este timp să respectăm valorile şi aşteptăm după aceea rezultate, dar cred că este nevoie să ne facem mai des timp pentru aşa ceva.

Mai observ ceva, se leagă de tema de bază de astăzi titlul de Cetăţean de Onoare, de deschiderea spitalului de la Fălticeni. Împreună cu primarul Cătălin Coman am convenit să avem în deschiderea spitalului o şedinţă de lucru, un altfel de abordare, mai puţin festivistă şi mai mult pentru rezolvarea unor probleme, pentru că, din păcate, pandemia nu ne lasă în pace.

Nu este o cinste pentru noi, care într-o formă sau alta am condus sau conducem judeţ, municipiu, ţară, că 30 de ani a durat o investiţie. Este una dintre cele mai lungi investiţii, ori dacă România doreşte să accelereze dezvoltarea, nu faci un spital în 30 de ani.

Eu mă bucur că astăzi spitalul din Fălticeni se alătură celorlalte spitale pentru lupta împotriva coronavirusului, o boală nemiloasă, şi printr-un management coordonat la nivel judeţean să facem un flux al pacienţilor, să nu îi înghesuim într-un spital sau două pentru că aţi văzut din experienţa de anul trecut, am sufocat ATI-ul în anumite zone şi din păcate cei care au avut nevoie nu au mai putut benefica de servicii. Managementul medical integrat la nivelul unui judeţ este extrem de important”, a spus Gheorghe Flutur.