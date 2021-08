În natură

Două noi trasee turistice au fost marcate la Cacica, astfel încât turiștii care doresc să petreacă mai mult timp liber în natură au acum mai multe variante. Acestea au ca punct de plecare și sosire vatra satului, unde se află Salina și Basilica Minor, și parcurg dealurile pitorești din apropiere.

Noile trasee pun în legătura Cacica cu traseul axial al Obcinei Cacica (care duce către localități din apropiere, cum ar fi Gura Humorului, Mănăstirea Humorului, Pleșa, Poiana Micului, Solonețu Nou) și cu potecile de drumeție culturală identificate și marcate recent în Munții Bucovinei: Via Transilvanica, Via Huțulca și Via Maria.

”Proiectarea, cartarea și validarea în teren a noilor itinerarii turistice a fost realizată de către lectorul universitar Dinu Oprea, cadru didactic în Departamentul de Geografie al Facultății de Istorie și Geografie, care a coordonat activitățile atelierului <Turism în natură și ecoturism> la Școala de Vară din 2019. Rezultatele atelierului au fost patru noi itinerarii turistice și o hartă turistică ce se află în curs de finalizare. Noile trasee au lungimi de circa 5-7 km și dificultate redusă, cu scurte sectoare solicitante, dar nu epuizante. Rutele de circuit variază de la 5 la 16 km și pot fi parcurse în intervale de timp de 2-6 ore. Realizarea marcajelor pentru primele 2 trasee turistice s-a făcut în cursul săptămânii trecute, cu sprijinul voluntarilor locali (mobilizați de Primăria Cacica și de domnul Paul Croitoriu) și cu sprijinul voluntarilor USV. Marcarea și amenajarea traseelor este susținută financiar de Primăria Cacica”, au arătat cei care s-au ocupat de realizarea celor două noi trasee turistice.

Potrivit primarului din Cacica, Petru Todosi, planul de activități pentru anul în curs include realizarea de marcaje, stâlpi și săgeți indicatoare, realizarea unui panou informativ cu harta turistică, amenajarea unor puncte de odihnă cu bănci acoperite de-a lungul itinerariilor și amenajarea unor puncte de belvedere sau a unor refugii în punctele interesante de pe traseu, cum ar fi izvorul de ape mineralizate ”Borcut”.

”Itinerariile identificate au drept scop diversificarea ofertei turistice de agreement a localității, prin valorificarea cadrului natural local. Cacica se pregătește, în acest mod, să lărgească paleta activităților turistice care pot fi practicate în zonă, invitând și turiștii pasionați de natură și drumeție să îi descopere frumusețea. Activitățile demarate vor fi continuate și la Școala de vară PORT Cultural care va fi organizată în acest an în septembrie, iar atelierele vor viza valorificarea patrimoniului natural, cultural și uman în dezvoltarea de noi servicii turistice”, au mai menționat oamenii implicați în acest proiect.

Cele 2 noi itinerarii fac parte dintr-un program mai amplu de amenajare şi valorificare turistică a localității Cacica și a împrejurimilor, derulat de către Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava/Centrul de Resurse și Cercetare în Turism (CERC), prin atelierele de regenerare rurală organizate în cadrul școlilor de vară PORT Cultural. Programul de regenerare, denumit simbolic ”Oameni și Sare”, este implementat de USV în parteneriat cu Primăria Cacica, cu sprijinul altor organizații locale.