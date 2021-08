Performanţă

Maria Nistoreste eleva care a obţinut cea mai mare medie la examenul de admitere laInstitutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş. Absolventă a Colegiului Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni, profilul Ştiinţe ale naturii, Maria a reuşit să obţină nota 9,20, clasându-se astfel pe primul loc dintr-un total de 15 locuri oferite tinerilor care vor să devină medici militari.

De mic copil, Maria a apreciat cariera de medic, fiind atrasă de sentimentul de a face bine şi de a ajuta, în timp ce dorinţa de a fi corectă şi responsabilă a determinat-o să opteze pentru o cariera militară.

„Nu pot spune un moment exact din viaţa mea în care am decis să-mi urmez visul deoarece chiar dacă nu susţineam în mod evident celor din jur că medicina este ceea ce-mi doresc, în adâncul sufletului meu speram cu tărie ca acesta să fie drumul ales de Dumnezeu pentru mine. Totuşi, consider că reuşita fratelui meu de anul trecut, când au fost tot 15 locuri la medicină militară, mi-a dovedit că prin multă muncă şi perseverenţă nimic nu este imposibil. Am avut parte de toată susţinerea familiei, a profesorilor şi a prietenilor, motiv pentru care greutăţile ce le-am întâmpinat în timpul procesului de pregătire au fost diminuate”, ne-a spus Maria Nistor.

În spatele reuşitelor se află munca, ambiţia şi autodisciplina

Informaţiile primite în timpul orelor de curs din liceu le-a fructificat în cadrul meditaţiilor particulare, pe care Maria Nistorle-a considerat necesare în ultimele luni de pregătire. Pentru a se putea califica în competiţia pentru admiterea la Institutul Medico-Militar, tânăra din Fălticeni a avut de susţinut câteva probe eliminatorii, cum ar fi proba sportivă, examenul psihologic, examenul medical şi examenul de limba engleză.

„Antrenamentele pentru proba sportivă s-au desfăşurat sâmbăta şi duminica de la ora 7.00, cu toate că aceste zile le păstrasem iniţial pentru odihnă. Câteodată simţeam că nu mai fac faţă cerinţelor, mai ales când eram nevoită să alerg iarna pe zăpadă, însă am avut o satisfacţie enormă când la proba de rezistenţa am obţinut timpul cel mai bun şi am ocupat primul loc.

În spatele acestor reuşite se află munca, ambiţia şi autodisciplina, deoarece este nevoie să fii destul de dur cu tine pentru a alege ce este mai bun pentru viitorul propriu, nu doar plăcerile de moment. Am fost ghidată de mici citate ce mi s-au întipărit în minte, care m-au ajutat să nu mă abat de la calea către succes, ca de exemplu <în spatele unui copil bun se află un părinte minunat>. Eu ştiu ce mamă formidabilă am, cu o putere de sacrificiu de nedescris, dar am vrut să-i dovedesc atât ei, cât şi celor din jur că munca depusă de către ea nu a fost în zadar. Consider că ascultarea părinţilor reprezintă un mic secret deoarece ei ne vor doar binele nouă, tinerilor care venim din urmă cu noi iniţiative”, ne-a mărturisit Maria Nistor.

Maria nu ne-a spus cât de mult a influențat-o mama ei să facă medicină, deși mama celor doi frați, viitori medici militari, este cadru medical și este mândră de profesia ei, iar cei doi copii o consideră un model pentru dedicația cu care își abordează pacienți.

Sfatul pentru a reuşi este să „investeşti cât mai mult în educaţia proprie”

Deşi a avut momente în care i-a fost foarte greu,Maria știa că locul ei este în medicina militară, îşi dorea foarte mult asta şi pentru a-şi îndeplini visul trebuie să muncească, să investească în educaţia proprie, dar să se şi relaxeze.

„Dacă ar fi să ofer un sfat colegilor de liceu ce vin din urmă, le-aş spune să investească cât mai mult în educaţia proprie, să nu se oprească niciodată din a învăţa lucruri noi, dar să-şi creeze totodată un echilibru între învăţat şi relaxat, pentru ca situaţia să fie sub control.

În ceea ce priveşte cariera ce mă aşteaptă, știu că este foarte dificilă şi că abia de acum încep adevăratele provocări. Facultatea de Medicină este grea, este cunoscut acest lucru, mai ales primii ani de facultate, în care se pun bazele teoretice. Dar nu există lucru mai frumos decât să te pregătești pentru o meserie pe care să o practici la un nivel înalt în țara ta”, susține Maria Nistor.