Învățământ

Rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a vor fi afișate sâmbătă, 24 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro, conform datelor furnizate de Ministerul Educației.

Media notelor de la evaluarea națională contează în proporție de 80% din media de admitere în clasa a IX-a. Restul de 20% este media aritmetică a celor patru ani de gimnaziu.

Elevul Sabin Vasile Vașcovici, de la Colegiul „Petru Rareș” Suceava, este singurul candidat din județul Suceava cu media 10 la admiterea în clasa a IX-a (10 la evaluarea națională, 10 în toții anii de gimnaziu).

De asemenea, anul acesta, trei elevi suceveni au obținut media 10 la evaluarea națională. Cei trei elevi provin de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni (Alexandru Constantin Vartolomei), Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (Mihnea Rădășanu) și Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (Sabin Vasile Vașcovici). Purtătorul de cuvânt al IȘJ Suceava, inspector școlar prof. Ioan Cezar Anuței, s-a declarat mulțumit de rezultatele obținute de elevii suceveni la evaluarea națională. „Județul Suceava, cu 3.786 de candidați care au obținut medii mai mari sau egale cu 5, adică 80,04%, se situează peste media națională. Ne aflăm pe locul VII în țară. Este cel mai bun rezultat obținut în ultimii șase ani. Observăm că a crescut mult și numărul elevilor care au obținut medii peste 7,00”, a declarat purtătorul de cuvânt al IȘJ Suceava.

Anul trecut, în județul Suceava, conform datelor furnizate de purtătorul de cuvânt al IȘJ Suceava, inspectorul școlar prof. Ioan Cezar Anuței, au fost repartizați computerizat 4.630 de elevi în învățământul liceal de stat, dintre care 2.460 de candidați la filiera teoretică și 2.170 de candidați la filiera tehnologică.

Urmează patru zile pentru înscrieri

Conform edupedu.ro, în perioada 25 – 28 iulie 2021se vor depune/transmite dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. Pe 29 iulie 2021 are loc transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022. Începe și a doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani. Tot pe 29 iulie are loc și afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă. În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021, candidații romi și candidații cu CES își păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale. În perioada 29 iulie – 5 august 2021 are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat.