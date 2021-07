Ne e cel mai la îndemână, atunci când ne confruntăm cu vreo situație stânjenitoare ori de-a dreptul rușinoasă, să spunem că a fost un accident și că, dată fiind zicerea aia (după părerea mea, absolut cretină) cum că omul din greșeli învață, evident că nu se va mai repeta! După care se mai întâmplă o dată, și încă o dată, și tot așa. De fiecare dată, reluăm textul: acum am învățat din greșeli și... Exact așa stă situația cu fotbalul românesc și participarea sa în confruntări internaționale: ne facem de râs anul ăsta, dar ne angajăm că în anul următor o să rupem gura lumii. Trece anul, o luăm de la capăt, iar și iar, astfel că de unde aveam acum vreo 12 -14 ani echipăcalificată direct în grupele Champions' League și o altaîn ultimul tur preliminar, bașca vreo 2 + 2 și în Europa League, acum ajungem să luptăm pentru a întâlni Gibraltarul, pe care dacă îl batem...suntem ca și calificați în... Conference League! Adică în competiția pentru milogi. Cum am ajuns în halul ăsta e știut. Ceea ce pare de neînțeles e că nu ne asumăm naibii o dată pentru totdeauna statutul adevărat, ăla de țară din lumea a patra a fotbalului, și continuăm să ținem coadape sus, deși de câțiva ani încoace suntem ciuca bătăilor pe continent. Amintiți-vă numai anul trecut cum ne-au bătut toți, de ne-au gonit cape hoți din Europa. Clujul a mai mișcat nițel, în competiția a doua, Europe League. S-a cărat și CFR însă, până să dea primăvara peste ea. Acum, numai focuri de artificii n-au fost când am văzut tragerile la sorți! Numai că pe teren, Clujul ar fi fost de mult timp eliminată, dacă nu se schimbaregulagolurilor marcate în deplasare, iar în turul ll a fost condusă o vreme cu 1-0 de o echipă de capre negre crescute pe StâncaGibraltarului. Ailaltă, care behăia că n-a luat titlul, Craiova, a luat-o de la Nimeni din Albania. O altă mândră-n toate cele, Sepsi, a scos un 0-0 eroic pe la Trnava, în Slovacia. Am înregistrat totuși alaltăieri și o victorie: 1-0, FCSB contra unor mineri din Kazakstan, o baftă de-a dreptul porceascăferind-o pe FCSB să ia 3 sau 4 goluri în final, când pe teren erau numai minerii. Ăia accident, ăilalți accident, la a treia tot accident!? După toate accidentele de anul trecut!? Și cele de acum 2, 3 , 4... 10 ani? Băi fotbaliștii lu' Pește, singurul accident e faptul că existați!